Windows 11 : Microsoft prépare son OS à la vague d’écrans pliables qui va déferler en 2023

Microsoft souhaite adapter son système d’exploitation aux appareils de toutes formes. Du PC de bureau aux smartphones pliables en passant par les Tablet PC, la compagnie souhaite que toutes les plateformes puissent profiter de Windows 11.

Microsoft veut que ses produits soient accessibles sur toutes les plateformes. Le géant de Redmond veut adapter Windows 11 aux ordinateurs de tout type. Le système d’exploitation doit être utilisable sur un PC de bureau, sur un laptop et plus encore, sur les ordinateurs portables à écran pliants, tels que le Asus Zenbook 17 Fold.

À lire — Test Lenovo Thinkbook Plus Gen 3 IAP : ce PC à deux écrans est un sérieux concurrent pour Asus

Microsoft a annoncé la fin du développement de Windows 10X en mai 2021. Cet OS était censé répondre aux exigences des appareils flexibles, enroulables et/ou pliants qui n’étaient, à l’époque, pas encore monnaie courante. Selon de nombreux experts, 2023 sera l’année des smartphones pliables et des autres appareils à la forme originale. Le monde des PC devrait, lui aussi, connaître des changements notables dans la forme et le nombre des écrans mis à disposition des utilisateurs.

Microsoft va optimiser Windows 11 pour les appareils pliants plutôt que de créer un OS spécifique

L’heure est à la flexibilité. L’interface de Windows 11 devra proposer de nouvelles fonctionnalités et s’adapter à la grande diversité d’appareils sur lesquels il sera installé. Après avoir détecté la forme, la position (portrait ou paysage) et le nombre d’écrans du PC, le système d’exploitation ajustera son interface en fonction. Mieux encore, les ordinateurs pliables jouiront de fonctionnalités de Windows 11 qui leur seront propres et se rapprocheront peut-être de l’expérience utilisateur que l’on vit avec les tablettes.

À en croire Windows Latest, les mises à jour majeures de Windows 11 relatives aux appareils pliables ne devraient pas être déployées avant mai voire juin 2023, lors de la mise à jour Moment 3. Entre-temps, la compagnie devrait déployer la mise à jour Windows 22 h 2/2022 Moment 2, dans laquelle elle devrait implémenter une nouvelle barre des tâches, spécifiquement conçue pour les tablettes. L’adaptation aux appareils multiécrans et/ou pliants devrait être totale à l’automne 2023, avec le déploiement de Windows 23H2.

Source : Windows Latest