Windows 11 : la dernière mise à jour améliore considérablement la barre des tâches

Windows 11 22H2 a reçu une toute nouvelle mise à jour. Celle-ci améliore la barre des tâches pour l’usage tactile et ajoute d’autres fonctionnalités intéressantes, comme les Widgets tiers. Cette update peut d’ores et déjà être téléchargée.

Microsoft déploie aujourd’hui une toute nouvelle mise à jour pour les utilisateurs de Windows 11 22H2 : la KB5023706. Celle-ci ajoute son lot de nouveautés, dont deux particulièrement attendues par les utilisateurs. Il s’agit de la barre des tâches adaptée à l’usage tactile ainsi que les Widgets tiers.

Avec Windows 11, Microsoft veut renouer avec l’usage tactile et c’est exactement dans cette optique qu’a été développée cette barre des tâches. En gestation depuis un moment, elle peut désormais se rétracter afin de laisser plus d’espace à l’utilisateur, sans pour autant disparaître. Elle aussi s’étendre afin de faire apparaître les icônes épinglées en plus gros, de quoi de permette de les atteindre plus facilement.

Windows 11 accueille enfin les Widgets tiers

L’intégration des Widgets sur Windows 11 reste timide depuis la sortie de l’OS, mais les choses s’accélèrent grandement en 2023. En effet, les Widgets tiers font leur apparition dans cette MàJ. Si pour le moment, il n’y en a pas beaucoup (comme Messenger ou Spotify), c’est une arrivée encourageante. Pour les ajouter, il suffit de cliquer sur le petit + du menu Widgets puis d’ajouter celui que l’on souhaite.

Enfin, une autre nouveauté majeure fait son apparition : la barre de recherche dans le gestionnaire des tâches. Cela n’a l’air de rien comme ça, mais nous avons tous au moins une fois cherché le programme que l’on souhaitait désactiver dans la longue liste de ceux en tâche de fond. Avec cette barre, ce souci disparaît.

En plus de ces nouveautés majeures, d’autres petites choses ont été ajoutées et de nombreux bugs ont été corrigés. Cette mise à jour devrait s’installer automatiquement sur votre ordinateur mais si vous êtes impatient, vous pouvez toujours aller la chercher dans Windows Update, disponible dans les paramètres système. A noter qu’une mise à jour est également disponible pour Windows 10 pour ceux qui n’ont pas encore sauté le pas.