Windows 11 : la nouvelle barre des tâches est disponible en bêta, voici comment l’activer

La bêta de Windows 11 22H2 vient de s’enrichir avec une nouvelle fonctionnalité intéressante, puisque la barre des tâches est désormais plus pratique pour ceux qui ouvrent beaucoup d’applications.

Sur le canal bêta de Windows 11 22H2, les utilisateurs ont récemment pu découvrir une nouvelle fonctionnalité pour la barre des tâches, conçue pour faciliter la recherche des applications ouvertes lorsque l'espace de la barre des tâches est épuisé. Celle-ci était apparue sur le canal Inside Preview il y a quelques jours avec la version 25163, mais de nouveaux utilisateurs y ont désormais accès.

Pour rappel, la nouvelle barre des tâches comprend désormais un menu à trois points qui apparaîtra près du bord droit de la liste des applications une fois que vous n'aurez plus de place. Il suffira d’appuyer dessus, et il vous « permettra d'afficher toutes vos applications débordantes dans un seul espace ».

Comment activer manuellement la nouvelle barre des tâches sur Windows 11 ?

Les insiders signalent que la nouvelle barre des tâches est disponible sur la build 22622.436, et non la build 22621.436, qui est également disponible en bêta. Malheureusement, celle-ci ne semble pas apparaître par défaut pour tous, car Microsoft n’aurait choisi qu’un tout petit groupe d’utilisateurs.

Pas d’inquiétudes cependant, il est toujours possible de l’activer manuellement si celle-ci n’apparaît pas. Pour cela, vous devrez installer et utiliser Vivetool, un outil qui permet d’accéder à des fonctionnalités cachées de Windows 10 et 11. Il suffit de suivre la procédure ci-dessous.

Allez sur le dépôt GitHub de Vivetool, téléchargez l'application et extrayez-la.

Exécutez Windows Terminal en tant qu'administrateur et allez dans le dossier contenant Vivetool à l'aide de la commande CD. Par exemple, CD C:\Vive.

Tapez vivetool /enable /id:35620393 et appuyez sur Entrée.

Tapez vivetool /enable /id:35620394 et appuyez sur Entrée.

Redémarrez votre système pour appliquer les modifications.

Pour annuler les changements, utilisez la commande vivetool /disable avec les mêmes ID. Si vous avez tout tapé correctement, un texte vous informant des changements devrait apparaître dans l’invite de commande. Une fois que vous aurez ouvert assez d’applications, vous devriez donc désormais profiter de la nouvelle fonctionnalité de « débordement » de la barre des tâches.