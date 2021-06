Windows 11 va revoir son menu Paramètres, adieu le panneau de configuration ?

Windows Sun Valley, qui pourrait bien être Windows 11, va modifier en profondeur son menu Paramètres. Il pourrait ainsi être réorganisé et proposer un nouveau code couleur. Une manière de faire disparaître définitivement le panneau de configuration.

Windows Sun Valley sera la prochaine grosse mise à jour de Windows prévu pour la fin de l’année. Une update tellement importante qu’elle pourrait même être synonyme de Windows 11. Aujourd’hui, c’est le menu des paramètres qui fait parler de lui.

En 2012, Windows 8 a introduit un nouveau menu des paramètres, censé simplifier l’auguste panneau de configuration, qui n’a toutefois pas disparu. Ce menu a encore été amélioré avec Windows 10 en 2015 et devrait connaître un nouveau lifting cette année. Le but ici serait toujours de faire disparaître ce control panel, afin d’y intégrer tout ce dont l’utilisateur a besoin. Peu d’infos encore sur la manière dont il devrait fonctionner, mais Windows Latest précise qu'il fera peau neuve et adopterait une toute nouvelle manière de fonctionner.

A lire aussi – Windows 11 : 3 indices montrent que Microsoft est sur le point de lancer le successeur de Windows 10

De même, les icones changeraient et adopteraient des codes couleurs pour aider l’utilisateur à trouver ce qu’il cherche en un coup d’œil. Comme le précise le site, tout est avant tout une question d’organisation. Plus encore, certaines fonctionnalités seront plus mises en avant, comme la gestion du multitâche et des bureaux virtuels. Une première image est apparue sur le net, mais rien ne dit que nous avons réellement affaire à ces paramètres.

Windows Sun Valley pourrait être Windows 11

Sun Valley, nom de code pour ce nouveau design de Windows, fait parler de lui depuis quelques mois déjà. Il pourrait s’agir en réalité de bien plus qu’un lifting visuel, puisque certains commencent à parler de Windows 11. Microsoft va tenir une conférence le 24 juin prochain pour présenter ses nouveautés. Sun Valley ou Windows 11 devrait alors être dévoilé en détail. En réalité, ce basculement serait logique afin de bien marquer la différence avec « l’ancienne » version, c'est à dire celle que nous utilisons actuellement.

Pour rappel, Windows 10 est sorti en 2015 et se voulait la version définitive de l’OS. Ça a été le cas pendant six ans, puisque Microsoft s’est attelé à le rendre disponible pour tous tout en déployant gratuitement ses mises à jour. Windows 11 pourrait adopter la même logique. Réponse le 24 juin.

Source : Windows Latest