Votre PC Windows pourra bientôt répondre à vos SMS à votre place, voici comment

Microsoft pourrait bientôt permettre à une nouvelle IA de répondre à vos messages, plus besoin de prendre vos téléphones pour le faire. Cela serait possible grâce à la nouvelle application Phone Link.

La dernière Build Insider Preview de Windows 11 introduit une nouvelle fonctionnalité astucieuse qui exploite l'IA pour aider les utilisateurs à répondre plus efficacement aux messages texte sur leurs téléphones Android. La nouvelle fonctionnalité alimentée par l'IA est intégrée à l'application Phone Link pour Android, qui permet aux utilisateurs de synchroniser leur smartphone Android avec leur PC Windows pour des expériences inter-appareils transparentes.

Avec la dernière mise à jour, lorsque les utilisateurs reçoivent un message texte sur leur téléphone Android synchronisé, l'application Phone Link génère trois suggestions de réponses pertinentes basées sur l'IA. Ces réponses générées par l'IA apparaîtront directement dans l'interface de Phone Link, offrant aux utilisateurs un ensemble d'options de réponse contextuelles à choisir. Si l'une des réponses suggérées convient, les utilisateurs peuvent simplement cliquer dessus, et le message sera envoyé depuis leur téléphone Android sans qu'il soit nécessaire de le taper.

Phone Link va bientôt répondre à vos messages à votre place

La fonction de réponse AI est activée par défaut et s'appuie sur le traitement dans le cloud pour générer les suggestions de réponse en temps réel, au fur et à mesure de l'arrivée des messages. Cette intégration de l'IA vise à rendre le processus de réponse aux textes encore plus simple, ce qui permet aux utilisateurs de gagner du temps et d'économiser des efforts tout en permettant des réponses personnalisées.

Au-delà de la fonctionnalité de réponse AI, la dernière Build (26227) de l'Insider Preview de Windows 11 pour le Canary Channel introduit également quelques autres améliorations et ajustements. Par exemple, Microsoft a optimisé le raccourci Copilot sur les PC qui n'ont pas de bouton Copilot dédié sur le clavier. Sur ces machines, les utilisateurs peuvent désormais lancer l'expérience Copilot en appuyant sur la touche Windows et sur le numéro correspondant à Copilot dans la barre des tâches, ce qui permet d'obtenir un raccourci plus intuitif.

En outre, cette version prend en charge l'Emoji 15.1, qui introduit un large éventail de nouveaux emoji, dont un phénix, un citron vert, un champignon brun et une chaîne brisée, entre autres. Toutefois, il convient de noter que les destinataires utilisant d'anciennes versions du système d'exploitation pourraient ne pas être en mesure d'afficher correctement ces nouveaux emoji.