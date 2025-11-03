Windows 11 fait tourner vos jeux n’importe comment ? Téléchargez la dernière mise à jour, elle corrige tout

Dans la release note de sa la dernière mise à jour de Windows 11, Microsoft reconnaît son système d'exploitation a rencontré quelques soucis en matière de gaming ces derniers temps. Entre autres, celui-ci affichait les jeux avec une teinte rouge désagréable et souffrait de problème de synchronisation sur les autres applications. La dernière mise à jour vient corriger tous ces bugs.

C'est devenu une tradition sur Windows 11 : les mises à jour venant corriger des bugs en amènent bien souvent d'autres. Une fois n'est pas coutume, c'est ce qu'il s'est passé avec la dernière version de l'OS. Nous vous rapportions ainsi la semaine dernière que celle-ci avait déclenché un comportement inattendu du gestionnaire des tâches, pouvant impacter les performances de votre PC. Malgré tout, si vous êtes un joueur PC, il y a des chances pour que vous deviez quand même l'installer.

En effet, cette mise à jour vient régler d'autres problèmes que vous avez peut-être rencontré en lançant un jeu ces derniers jours. Microsoft écrit dans la release note de la version KB5064081 de Windows 11, déployée en août dernier, a entraîné deux bugs du système d'exploitation lorsque l'utilisateur lance un jeu. Difficile de passer à côté du premier, puisqu'il impacte directement le look des jeux en questions.

La dernière mise jour de Windows 11 vient corriger des bugs en jeu

D'après Microsoft, certains utilisateurs ont eu la désagréable de voir tous leurs jeux virer au rouge après avoir installé Windows 11 KB5064081, sans aucune raison apparente. Les graphismes subissaient ainsi une teinte anormale qu'il était impossible de régler depuis les paramètres. Le problème a depuis disparu grâce à la dernière mise à jour, tout comme le second bug qui apparaissait uniquement en lançant un jeu.

Cette fois, celui-ci ne concernait pas le jeu en question mais les applications tournant en arrière-plan. Si vous aviez le malheur de changer de fenêtre en pleine partie, vous pouviez être confronté à un problème de rafraichissement des applications sur certaines parties de l'écran. Par exemple, le bas de l'écran se mettait à jour lorsque vous scrolliez, tandis que la partie haute restait fixe. Ce n'est désormais plus le cas grâce à Windows 11 KB5067036.