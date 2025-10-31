Windows 11 : vous allez enfin comprendre le nom des mises à jour que vous installez sur votre PC

Si vous avez des difficultés à comprendre le nom des mises à jour qui s'installent sur votre PC sous Windows 11 via Windows Update, Microsoft pense à vous.

Microsoft vient d'annoncer des changements dans la nomenclature de ses mises à jour sur Windows 11. “Afin d'améliorer encore l'expérience utilisateur, nous mettons en place un système de dénomination simplifié et standardisé”, explique l'éditeur. On nous promet des titres plus intuitifs, cohérents et informatifs dans le but de comprendre plus rapidement les mises à jour qu'on reçoit régulièrement.

L'entreprise explique que les titres des mises à jour suivent une structure claire et prévisible et deviennent plus conviviales. Les identifiants les plus pertinents sont conservés, tandis que les détails techniques superflus, comme l'architecture de la plateforme ou les préfixes de date, sont supprimés. On saura d'un coup d'œil dans Windows Update quel type de mise à jour est en train ou vient d'être installé sur le PC.

Les mises à jour changent de nom sur Windows 11

Microsoft partage des exemples de noms de mises à jour pour les principales catégories :

Mises à jour de sécurité mensuelles ou exceptionnelles : Mise à jour de sécurité (KB5034123) (26100.4747)

Aperçu mensuel des mises à jour non liées à la sécurité : Mise à jour d’aperçu (KB5062660) (26100.4770)

Mises à jour de sécurité du .NET Framework : Mise à jour de sécurité du .NET Framework (KB5056579)

Mises à jour non liées à la sécurité du .NET Framework : Mise à jour préliminaire du .NET Framework (KB5056579)

Mise à jour des pilotes : Mise à jour du pilote Logitech (123.331.1.0)

Mises à jour des composants d'IA : Mise à jour du composant d'IA Phi Silica (KB5064650) (1.2507.793.0)

Ces nouveaux titres seront plus compréhensibles pour le grand public. Le changement ne concerne que Windows Update. Les utilisateurs qui installent des mises à jour sur leur système via le Catalogue Microsoft Update ou Windows Server Update Services (WSUS), ne verront pas de différences dans la plupart des cas.

Microsoft estime que cette nouvelle nomenclature s'adapte mieux aux normes modernes d'interface utilisateur et d'accessibilité. Les utilisateurs de Windows 11 ne seront pas les seuls à en bénéficier. Ce système sera aussi plus simple à appréhender pour les fabricants de composants et de périphériques, ainsi que pour les développeurs.