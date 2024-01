Microsoft Edge vous permet d’utiliser deux moteurs de recherche à la fois, mais pourquoi faire ?

Microsoft vient d’introduire une nouvelle fonctionnalité pour le moins spéciale pour les utilisateurs d’Edge : la possibilité d’effectuer des recherches sur le Web avec deux moteurs de recherche différents, et cela simultanément.

Edge vient de se doter d’une nouvelle fonctionnalité permettant aux utilisateurs de basculer entre leur moteur de recherche par défaut et un moteur de recherche alternatif d'une simple pression sur l'icône de recherche. Elle a été révélée par Mikhail Parakhin, PDG de Advertising and Web Services chez Microsoft, dans un tweet qui en montre le fonctionnement.

Désormais, si un utilisateur a Bing comme moteur de recherche par défaut, il peut également voir les résultats de Google en appuyant sur l'icône de recherche. De même, si l'utilisateur a Google comme moteur de recherche par défaut, il peut également voir les résultats de Bing en appuyant sur l'icône de recherche.

Lire également – Edge sur Android dévoile une fonction inédite de création d’images IA : découvrez comment la tester

Rechercher à la fois sur Bing et Google, c’est maintenant possible

Cette fonction est vraisemblablement conçue pour aider les utilisateurs à comparer les résultats de différents moteurs de recherche et à trouver les informations les plus pertinentes pour leurs requêtes. Sans surprise, les utilisateurs peuvent également personnaliser la fonction en choisissant les moteurs de recherche qu'ils souhaitent utiliser par défaut et les options alternatives.

Cependant, si cela peut sembler être une bonne idée, certains utilisateurs ont fait part de leurs inquiétudes quant à l'encombrement et à la confusion que cette fonctionnalité pourrait engendrer, puisqu'elle affiche deux séries de résultats de recherche côte à côte. Parakhin a alors répondu à ces inquiétudes en indiquant que la fonctionnalité était encore en cours de développement et que l'équipe travaillait à l'amélioration de l'expérience utilisateur et à l'ajout de nouvelles options.

Parakhin a également expliqué que la largeur des barres latérales qui affichent les résultats de recherche est déterminée par les normes d'affichage de l'application, et qu'il n'est donc pas possible de les redimensionner. Toutefois, il a indiqué que l'équipe était disposée à explorer d'autres options de personnalisation à l'avenir.

Comme d’habitude, la fonctionnalité n'est actuellement disponible que pour un nombre limité d'utilisateurs disposant de la dernière version de Microsoft Edge bêta pour iOS et Android. Il n'est pas clair quand la fonctionnalité sera déployée pour tous les utilisateurs ou si elle sera disponible sur d'autres plateformes.