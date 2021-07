Windows 11 débarque sur le OnePlus 6T, les parents d’Alexa pestent contre Amazon, le récap’

Les voitures autonomes seront autorisées sur les routes françaises dès 2022, le OnePlus 6T s’essaie à Windows 11 et cela fonctionne bien, des parents supplient Amazon de changer le nom Alexa de son assistant virtuel au profit d’un nom moins humain, c’est le récap’ du jour.

C’est samedi matin et l’on vous espère en train de préparer vos vacances d’été ! L’année prochaine, vous pourriez prendre la route avec votre voiture autonome… On vous dit tout dans le récap’ du jour !

Les voitures autonomes arrivent en France, et c'est pour bientôt

Le gouvernement vient de confirmer la nouvelle dans un nouveau décret adopté ce 1er juillet 2021, les voitures autonomes seront autorisées sur les routes françaises dès l’année prochaine. Selon le texte, les premiers modèles de voitures autonomes obtiendront leur homologation d'ici la fin d'année 2021, pour une mise en circulation en 2022. Depuis 2018, le gouvernement français a pris part à des tests sur route de voitures 100% autonomes à Paris-Saclay et à Rouen. Ces essais se sont ensuite poursuivis à une plus grande échelle en France dès 2019, et le 1er juillet les autorités françaises ont finalement décidé d’autoriser définitivement les voitures autonomes sur les routes du pays. Pour l'occasion, le code de la route et le code des transports seront adaptés, afin d'offrir “un cadre réglementaire complet”.

Windows 11 est compatible avec le OnePlus 6T

Comme vous le savez, Microsoft a présenté il y a deux semaines Windows 11 lors d'une nouvelle conférence. Des développeurs du monde entier se sont alors amusés à essayer de transposer le nouvel OS sur diverses machines, et notamment des smartphones. C’est le cas du collectif de développeurs Renegade Project, qui a souhaité voir si l'OS fonctionnait sur des smartphones plus récents et plus puissants. Ils ont porté leur choix sur le OnePlus 6T, l'un des flagships de OnePlus lancé en 2018. L’expérience a été satisfaisante, et Windows 11 fonctionne bien dans l’ensemble : l'affichage est plutôt fluide, et l'écran tactile, les fonctions USB et le Bluetooth fonctionnent parfaitement.

Les Alexa du monde entier en veulent à Amazon

Face aux nombreuses moqueries et remarques qu'endure leur petite fille Alexa, des parents supplient Amazon de changer le nom de son assistant virtuel. Depuis la popularisation de l'assistant virtuel d'Amazon, la jeune fille a été victime de harcèlement et d'abus quotidiens au collège, de la part des élèves comme des professeurs. Ils ne sont pas les seuls à demander à ce que le géant du web renomme son assistant, au profit d'un nom “moins humain”. Au Royaume-Uni par exemple, 4000 personnes âgées de moins de 25 ans se prénomment Alexa actuellement, et certains de leurs parents ont raconté des histoires similaires à la BBC. De son côté, Amazon s'est dit “attristé par les expériences” qui ont été partagées et précise qu'il existe d'autres mots d'activation comme Echo ou Ordinateur, suggérant au passage qu'un changement de nom n'est pas vraiment à l'ordre du jour.

