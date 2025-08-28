Vous n’allez plus jamais perdre vos documents Word avec cette nouveauté

Microsoft annonce une nouveauté qui va ravir les plus étourdis. Elle est disponible dans la dernière version de Word et arrivera bientôt sur les autres logiciels de la suite bureautique.

Ça fait maintenant 2 heures que vous travaillez sur ce rapport très important. Il atteint les 25 pages et vous aimeriez bien faire une petite pause avant de continuer. Vous fermez le document Word et machinalement, vous refusez que le logiciel l'enregistre. Pas besoin, vous venez de le faire manuellement juste avant de cliquer sur la croix en haut en gauche. Ce n'est qu'une fois la fenêtre disparue que le doute vous assaille : vous avez vraiment fait une sauvegarde manuelle ? Vous rouvrez le document et constatez que non.

Certes il existe des sauvegardes automatiques, mais vous n'avez jamais pris le temps de les configurer pour qu'elles s'effectuent à intervalles rapprochés. La dernière que vous trouvez date d'il y a 10 minutes, soit 2 pages de perdues. Cette situation vous est familière ? Si oui, réjouissez-vous : Microsoft a enfin trouvé la solution pour que cela n'arrive plus jamais. Une option activée par défaut fait son apparition dans le célèbre programme de traitement de texte.

Cette nouvelle option de Word va faire plaisir aux étourdis

L'idée est extrêmement simple : tous les nouveaux documents Word seront automatiquement enregistrés dans le cloud dès leur création, c'est-à-dire dans OneDrive ou SharePoint. Le bénéfice est immédiat puisque la moindre modification sera immédiatement sauvegardée désormais. Impossible de perdre votre travail en cours.

Lorsque vous créerez un document Word, le nom de ce dernier comportera la date du jour. En le sauvegardant manuellement pour la première fois, vous aurez la possibilité de changer le dossier de destination dans votre espace OneDrive ou SharePoint.

Attention, si vous fermez le document avant de l'enregistrer, il faudra tout de même cliquer sur Conserver afin de ne pas le perdre. Le bouton est mis en évidence pour attirer votre regard. Microsoft précise que cette option est disponible sur la version 2509 (build 19221.20000) et ultérieure de Word pour Windows. Excel et PowerPoint y auront droit “plus tard dans l'année“.