Vous utilisez Word et OneDrive ? Ce changement discret va tout changer

Microsoft rapproche Word et OneDrive en opérant un changement qui peut facilement passer inaperçu. Il est néanmoins très important au final. Voici de quoi il s'agit exactement.

Si vous avez un ordinateur sous Windows, il y a de très fortes chances que vous utilisiez le logiciel Word dès qu'il s'agit d'écrire un document quelconque. L'éditeur de texte est loin d'être le seul du marché aujourd'hui, mais il reste une valeur sûre. Microsoft l'a fait évoluer avec son temps afin d'y ajouter les fonctionnalités du moment, au hasard l'intelligence artificielle. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit aujourd'hui.

La firme de Redmond a récemment présenté les changements à venir dans OneDrive, son service de stockage dans le cloud. Et au détour d'un paragraphe qui peut facilement passer inaperçu au milieu des autres, on apprend l'arrivée d'une modification majeure impactant directement celles et ceux qui se servent de Word. Il prend la forme d'une option activée par défaut dans le programme, en lien avec OneDrive.

Microsoft opère un changement discret, mais important, dans Word

À partir de maintenant, “les nouveaux documents dans Word Desktop sur Windows (Insiders) sont désormais enregistrés directement sur OneDrive. Avec l'enregistrement automatique activé, votre travail est protégé et prêt pour une collaboration en temps réel“, explique Microsoft dans un billet de blog. Il est bien précisé que cela concerne les inscrits au programme Windows Insiders, mais ce n'est qu'une question de temps avant que tous les utilisateurs Windows basculent sur ce fonctionnement.

En résumé, tous vos documents Word seront par défaut automatiquement sauvegardés sur OneDrive. Si cela sonne comme une excellente nouvelle pour les étourdis, il ne faut pas oublier les éventuels problèmes que cela entraîne, à commencer par le risque de perdre les fichiers stockés dans le cloud.

Il est évidemment possible de désactiver l'option, mais encore faut-il savoir qu'elle existe. D'autant qu'à l'usage, tout se fait en tâche de fond, sans fenêtre d'avertissement ou autre permettant de se rendre compte du procédé. En attendant, n'oubliez pas que vous pouvez toujours désactiver OneDrive si vous pensez que le programme ralentit votre PC.