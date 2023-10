Windows 11 compte désormais 400 millions d’utilisateurs, un succès pour Microsoft

Selon un document interne de Microsoft, Windows 11 a séduit plus de 400 millions d’utilisateurs à travers le monde. Deux ans après son lancement, le système d’exploitation réalise donc un démarrage moins impressionnant que son prédécesseur… ce qui n’empêche pas l’éditeur de le considérer comme une grande réussite.

L’usage voudrait que l’on se moque de Windows 11 et son incapacité supposée à convaincre les foules. Selon les dernières données, l’OS serait installé sur « seulement » 17 % des PC dans le monde. Un chiffre souvent contredit d’une étude et d’un institut à l’autre, mais dont la conclusion est bien souvent la même : l’immense majorité des utilisateurs semble bouder le dernier système d’exploitation de Microsoft.

Or, nos confrères de Windows Central ont pu mettre la main sur un document interne de la firme de Redmond qui, justement, indique le nombre d’utilisateurs de Windows 11 à l’heure actuelle. Ils seraient ainsi plus de 400 millions dans le monde à avoir effectué la mise à jour. Qui plus est, la courbe de progression serait constante, ce qui laisse Microsoft prévoir que la barre du demi-milliard d’utilisateurs sera franchie d’ici début 2024.

Windows 11 est loin d’être un échec pour Microsoft

Alors, certes, Windows 11 souffre quelque peu de la comparaison avec Windows 10. Celui-ci réalise par exemple un démarrage moins fulgurant que son successeur, qui comptait déjà 400 millions d’utilisateurs un an seulement après sa sortie. Windows 11, lui, aura donc eu besoin de deux ans pour atteindre ce chiffre. Mais, comme le note Windows Central, il est important de remettre les deux OS dans leur contexte de sortie.

Pour Windows 10, Microsoft avait offert un an de mise à jour gratuite aux utilisateurs de Windows 7 et Windows 8.1, qui se sont donc empressés de la télécharger pour éviter de payer. De son côté, Windows 11 souffre encore et toujours de sa configuration minimale supportée, qui laisse près de la moitié des utilisateurs sur la touche. Microsoft avait bien conscience de ces difficultés, et indique dans son document que les scores obtenus par Windows 11 sont, en comparaison, largement satisfaisants. À voir désormais comment performera Windows 12.

Source : Windows Central