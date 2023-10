Windows 11 : il sera bientôt beaucoup plus simple de gérer vos applications système

Dans la dernière build Windows 11 23H2, Microsoft a incorporé une nouvelle section dans ses Paramètres pour gérer les applications système. De la même manière que Application, il sera possible de désinstaller ces logiciels ou de consulter certaines informations à leur sujet. La fonctionnalité est encore en cours de test.

Désinstaller une application sur Windows c’est, en théorie, assez facile. On se rend dans les Paramètres, on sélectionne le logiciel dont on souhaite se débarrasser puis on clique sur Désinstaller. Seulement voilà, l’opération peut vite s’avérer laborieuse dès lors que l’on possède un certain nombre d’applications sur son PC. D’autant que Windows ne facilite pas vraiment la tâche, avec son nombre significatif de bloatwares plus ou moins utiles.

Microsoft en a visiblement conscience puisqu’une nouvelle section des Paramètres vient de faire son apparition dans la dernière build de Windows 11 pour les Insiders. Baptisée Composants système (System Components dans la langue de Shakespeare), elle semble fonctionner exactement de la même manière que sa grande sœur Applications, en affichant la liste de toutes les applications système sur le PC de l’utilisateur.

Microsoft teste une meilleure gestion des applications système dans Windows 11

Cette nouvelle page ne remplace pas la section Applications, mais vient plutôt la compléter — en permettant de faire un peu le ménage au passage. Concrètement, il ne s’agit ni plus ni moins que d’une section connexe, dans laquelle viendra se ranger toutes les applications sur Windows considèrent comme « système », les extensions et autres codes installés sur le PC.

Autrement dit, dès lors que vous souhaitez gérer une application que vous savez être liée à Windows, comme l’outil de capture d’écran ou la calculatrice, il vous suffira de vous rendre dans cet onglet pour la retrouver. Si l’on ne sait pas encore quand cette nouveauté trouvera son chemin dans une build stable, Microsoft semble bien déterminée à la déployer. On en veut pour preuve l’ajout de détails annexes, comme la mention des Composants système dans le menu Démarrer ainsi que dans le Microsoft Store, ce qui permettra de mieux les différencier.