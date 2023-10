Windows 11 : la dernière mise à jour corrige enfin les plantages de l’explorateur de fichiers

Microsoft publie aujourd’hui une nouvelle mise à jour de Windows 11 pour les Insiders. Cette version 23570 apporte un correctif attendu de longue date, puisqu’il fixe les plantages de la barre des tâches et de l’explorateur de fichiers. Il était temps.

L’explorateur de fichiers a pris une place extrêmement importante dans Windows 11. Il y a quelques mois, nous avons eu l’apparition de différents onglets et les Insiders ont pu découvrir un nouveau design, intégrant pleinement les éléments de Microsoft 365. Cependant, plusieurs soucis de plantages avaient été repérés, témoignant d’une fonctionnalité encore loin d’être prête… jusqu’à aujourd’hui.

Microsoft a publié une nouvelle mise à jour pour les Insiders du Channel Dev. Celle-ci promet de corriger les bugs de l’explorateur de fichiers, mais aussi de la barre des tâches. Ces derniers subissaient en effet ralentissements et plantages fréquents. Il y avait également des bugs repérés par les Insiders, comme le fait que les applications du menu Démarrer soient affichées dans une autre langue.

Windows 11 corrige les plantages de l’explorateur de fichiers

Ce correctif est important, car il montre que Microsoft met un point final au nouvel explorateur de fichiers qui devrait être déployé pour le grand public d’ici la fin de l’année. Un enjeu de taille, étant donné que l’application a pris une très grande place dans Windows 11 et que tout se doit d’être parfait pour une navigation sereine.

A noter que cette mise à jour améliore également l’assistant IA Copilot (non disponible en Europe). Il peut désormais être utilisé sur plusieurs écrans en même temps et on peut passer d’un usage à l’autre par une simple pression de l’icone dans la barre des tâches. L’application Xbox a elle aussi été légèrement revue.

Rappelons que les mises à jour Insiders sont réservées aux personnes inscrites au programme de Microsoft. Tout le monde peut y avoir accès via le menu des paramètres de Windows 11. Ainsi, il est possible de tester les nouveautés avant le grand public mais attention, tout n’est pas encore tout à fait finalisé. De fait, de nombreux bugs, plantages ou autres erreurs pullulent et c’est votre mission de les signaler à Microsoft.