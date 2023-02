Microsoft : ChatGPT débarque enfin sur Bing, voici comment essayer le nouveau moteur de recherche

Microsoft a officiellement annoncé une nouvelle version de son moteur de recherche Bing, alimentée par une version améliorée de la même technologie d'IA qui sous-tend le chatbot ChatGPT.

Il y a quelques jours, un internaute avait repéré en avance une nouvelle version du moteur de recherche Bing de Microsoft, et l’entreprise vient finalement de l’officialiser. Microsoft a annoncé mettre à jour Edge et Bing avec un “copilote alimenté par l'IA” qui les rendra bien plus intelligents qu’actuellement.

Ces deux produits seraient les premiers d'une longue série de produits Microsoft à utiliser l'intelligence artificielle d'OpenAI. Cette annonce fait suite à l'investissement récent de 10 milliards de dollars de Microsoft dans la société et intervient quelques jours après le lancement par Google de sa propre alternative à ChatGPT.

Microsoft veut faire de l’ombre à Google avec son nouveau moteur de recherche

Microsoft fait valoir que la recherche n'a pas beaucoup changé depuis 20 ans, depuis que les entreprises ont commencé à utiliser des moteurs de recherche algorithmiques. Pour changer cela, Microsoft a ajouté l'IA conversationnelle à l'équation, ce qui, selon elle, rend son moteur de recherche plus puissant que tous ses rivaux.

La société utilise ce qu'elle appelle son modèle Prometheus. L'idée est d'atteindre un certain nombre de points, notamment l'amélioration de la pertinence des réponses, l'annotation des réponses de recherche avec des liens web et des citations spécifiques, l'obtention d'informations plus récentes pour les utilisateurs et l'amélioration de la sécurité des réponses.

« C'est un nouveau jour dans la recherche », annonce Satya Nadella, PDG de Microsoft. « La course commence aujourd'hui, et nous allons avancer et avancer vite. Plus important encore, nous voulons prendre beaucoup de plaisir à innover à nouveau dans le domaine de la recherche, car il est grand temps ».

Bing utilise une version améliorée de ChatGPT

Selon Microsoft, le modèle de langage large (LLM) de nouvelle génération qui alimente le nouveau Bing est spécialement conçu pour la recherche. Il est plus rapide, plus précis et « plus performant », selon Microsoft, que ChatGPT ou GPT-3.5, le LLM à l'origine de ChatGPT.

Au cours de la conférence, Microsoft a fait la démonstration du nouveau Bing. Ce dernier peut par exemple afficher les résultats de recherche traditionnels sur le côté gauche de la fenêtre tout en fournissant un contexte et des annotations alimentés par l'IA sur le côté droit. Microsoft envisage cette disposition côte à côte comme un moyen de vérifier les résultats de l'IA, permettant ainsi aux deux sources d'information de se compléter. C’est quelque chose que ChatGPT ne peut pas faire, car l’IA d’Open AI n’a pas accès à Internet en temps réel.

Le nouveau Bing alimenté par l'IA peut également fournir des recommandations ou des conseils. Microsoft a montré un certain nombre d'exemples de recherche : interroger Bing pour des recettes, des conseils de voyage et l'achat de meubles chez Ikea.

La solution de Microsoft s’annonce donc beaucoup plus performante, notamment en ce qui concerne l’exactitude des informations les plus récentes. ChatGPT est limité aux informations jusqu’à 2021, mais son intégration sur Bing lui permet désormais d’accéder aux actualités les plus récentes.

Parallèlement, le navigateur Edge mis à jour présente deux nouvelles fonctionnalités : le chat et la composition. Vous pouvez utiliser la fonction de chat pour poser des questions à l’intelligence artificielle, comme vous pourriez le faire avec ChatGPT. Le navigateur est désormais capable de vous aider à rédiger un email, et plus encore. Notons que Bing et Edge n’ont pas été les seuls à recevoir une mise à jour importante dopée à l’IA, puisque Microsoft a récemment introduit Teams Premium avec des fonctionnalités alimentées par ChatGPT.

Comment essayer la nouvelle version de Bing ?

Pour l'instant, Microsoft a mis à disposition le nouveau Bing en avant-première limitée avec quelques résultats de recherche préremplis sur le site bing.com/new, où se trouve également un lien d'inscription à une liste d'attente. Microsoft espère pouvoir fournir des versions stables de ses nouveaux navigateurs et moteur de recherche d’ici la fin du mois de février.

Google organise aujourd’hui un événement qui pourrait être l’occasion pour lui de présenter sa tentative de rivaliser avec ChatGPT, et il ne serait pas surprenant que la recherche basée sur l'IA fasse partie de cette stratégie. Pour l’instant, les fonctionnalités reliées à l’IA donnent théoriquement à Edge un avantage sur Chrome, Safari et d'autres navigateurs.