Windows 11 affiche constamment une alerte concernant la LSA ? C’est un bug de Microsoft Defender

Windows 11 propose constamment de nouvelles fonctionnalités. Si, pour la plupart, elles améliorent nettement le système d’exploitation, certaines entraînent des bugs irritants, et des messages intempestifs inquiétants, à l’instar de cette alerte concernant une fonction de sécurité essentielle, la LSA.

La protection de l'autorité de sécurité locale, LSA, est un processus de Windows 11 qui empêche toute injection de code qui pourrait compromettre les informations d’identification. En d’autres termes, c’est le bout de code qui valide l’accès à tout ou partie d’un système de Windows. Depuis plusieurs jours, une notification bien étrange s'affiche sur l'écran de certains PC.

Un message apparaît selon lequel « la protection LSA est désactivée. Votre appareil peut être vulnérable ». Il est même conseillé de redémarrer le système pour appliquer le changement, mais cela n’a en réalité aucun effet. Cette alerte ne serait, en soi, pas gênante si la fonction de sécurité était vraiment hors-ligne. Le problème est qu’elle apparaît même lorsque la LSA est enclenchée.

Le message d’alerte de Windows 11 concernant la LSA est dû à un bug de Microsoft Defender

Le message d’alerte a commencé à apparaître après la mise à jour obligatoire de Microsoft Defender Antivirus KB500765. La nouvelle version de l’antivirus de Microsoft a été déployée en même temps que l’update obligatoire de mars 2023 pour Windows 11 22H2, la KB5023706. Si cette dernière apporte nombre de nouveautés intéressantes, dont une barre des tâches adaptée à l’usage tactile ainsi que des Widgets tiers, certains utilisateurs se sont plaints, après l’avoir appliquée, d’un ralentissement du SSD de leur PC, et d’une certaine lenteur au démarrage.

Microsoft a confirmé aujourd’hui que le message d’alerte intempestif concernant la désactivation du LSA est bien dû à un bug dans Microsoft Defender. La bonne nouvelle, c’est qu’il n’affecte que les systèmes tournant sous Windows 11 21H2 et 22H2. La mauvaise, c’est que Microsoft ne propose pour l’instant qu’une solution temporaire : « si vous avez activé la protection LSA (Local Security Authority) et redémarré votre appareil au moins une fois, vous pouvez désactiver les notifications d’avertissement et ignorer toute notification supplémentaire. Point important : actuellement, nous ne recommandons aucune autre solution pour résoudre ce problème ».