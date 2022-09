Microsoft Defender est moins fiable que les autres antivirus gratuits, une première

Si jusqu'à présent Microsoft Defender remportait tous les suffrages de la part des sites spécialisés dans les tests d'antivirus, ça n'est plus le cas aujourd'hui. Ainsi, selon AV-Comparatives, l'antivirus de Microsoft se place désormais derrière la plupart d'antivirus gratuits comme AVG ou Avira. Alors Microsoft Defender, une petite baisse de forme ?

AV-Comparatives, un site qui analyse sans cesse l'ensemble des solutions de sécurité, vient tout juste de publier son dernier rapport. L'antimalware Microsoft Defender, qui est gratuit et qui est installé par défaut sous Windows 11 et Windows 10, s'en sort généralement avec les honneurs. Habituellement, il bat toutes les solutions concurrentes et gratuites.

En mars dernier par exemple, Windows Defender était reconnu comme le meilleur antivirus sous Windows 10 par le laboratoire AVTest. AV-Comparatives lui décerne également la palme des solutions de sécurité gratuite. Mais pas de chance : ce mois-ci, Microsoft Defender fait moins bien que les autres antivirus. Si l'application reste fiable dans la plupart des cas, elle se montre moins efficace que les autres quand il s'agit des faux positifs.

À lire aussi : Microsoft Defender – voici comment empêcher l'antivirus de faire chuter les performances de votre PC

Microsoft Defender à la traîne, AVG, Avast et Avira font mieux que lui

Ainsi, l'outil de Microsoft obtient un pourcentage de réussite de 99% en matière de blocage de malwares. Un résultat identique à celui que Microsoft Defender avait obtenu lors du dernier test. Mais les choses se compliquent quand il est question des faux positifs. Pour mémoire, il s'agit d'applications ou des fichiers détectés comme étant potentiellement dangereuses par l'antivirus, mais qui en réalité, ne le sont pas. Ainsi, alors que Microsoft Defender faisait jusqu'alors un sans-faute (0 faux positifs), l'application a détecté 2 faux positifs.

Les solutions concurrentes que sont AVG, Avast ou Avira dépassent aujourd'hui Microsoft Defender. Toutes ces solutions de sécurité connaissent une amélioration de leur système de détection antiviral par rapport à la précédente période de tests. Mais alors, pourquoi Microsoft Defender offre-t-il de moins bons résultats ce mois-ci ? Il y a quelques mois, l'antivirus détectait la suite Microsoft Office comme potentiellement dangereuse. Un faux positif, bien évidemment, mais Microsoft avait alors déployé en catastrophe un patch qui réglait le problème. Aujourd'hui, il est possible que ce correctif sème aujourd'hui la confusion, l'antivirus trouvant alors davantage de faux positifs qu'il ne devrait.

Malgré tout, Microsoft Defender reste une très bonne solution de sécurité, même face à des offres payantes. S'il n'égale pas des applications comme celles proposées par Bitdefender, Kaspersky ou G Data, l'outil de Microsoft est capable d'égaler, voire de surpasser dans certains domaines, des solutions comme NortonLifeLock, Malwarebytes ou Eset.

Source : AV-Comparatives