Windows 11 : une mise à jour corrige enfin tous les problèmes des processeurs AMD

Microsoft vient de livrer une mise à jour de Windows 11 qui semble corriger les bugs liés aux processeurs Ryzen d'AMD. Accessible via le Windows Update, cette mise à jour permet également d'en finir avec les problèmes du menu Démarrer et à la connexion Bluetooth.

Malgré ses nombreuses nouveautés, Windows 11 a rencontré à sa sortie quelques problèmes de performances sur les processeurs AMD Ryzen. Une latence sur la gestion du cache L3 fait que les joueurs subissent une chute de 15% de performances. Lors de benchmarks effectués par notre laboratoire sur un PC équipé d'un processeur AMD, nous avions effectivement constaté des baisses de performances entre Windows 10 et Windows 11. Elles n'étaient pas aussi conséquentes que ce qu'on a pu lire ici et là sur le Web, mais elles étaient bien présentes.

Bonne nouvelle pour les utilisateurs de PC sous AMD : Microsoft vient de déployer une mise à jour de Windows 11 qui permet de corriger les bugs de la gestion du cache L3. Et ce n'est pas le seul problème que cet ensemble de correctifs règle. La Build 22000.282 de Windows 11 met également un terme aux soucis liés au menu Démarrer (celui-ci refusait de s'ouvrir sur certaines configurations). Autre problème réglé : le délai de réponse avec souris ou un clavier Bluetooth.

Comment télécharger les correctifs dédiés aux bugs de performances AMD

L'ensemble des correctifs dédiés aux processeurs AMD est accessible via le Windows Update. Si vous êtes un ou une habitué(e) de Windows, vous saurez certainement comment vous y prendre pour en bénéficier. Dans le cas contraire, voici comment procéder :

Cliquez sur le bouton Démarrer situé dans la Barre des tâches (le bouton est placé au centre ou à gauche de celle-ci)

situé dans la (le bouton est placé au centre ou à gauche de celle-ci) Rendez-vous l'icône grise baptisée Paramètres

Dans la colonne de droite de la fenêtre qui s'affiche alors, dirigez-vous sur Windows Update

Pressez le bouton Rechercher des mises à jour

Une fois la mise à jour, il ne vous reste plus qu'à la télécharger pour qu'elle s'installe automatiquement

Votre PC va ensuite redémarrer afin d'appliquer la mise à jour. C'est terminé, vous n'avez rien d'autre à faire.

Notez par ailleurs que AMD diffuse aussi un nouveau pilote pour ses processeurs, lequel corrige un autre bug lié à la gestion des threads cette fois. Répondant au numéro de version 3.10.08.506, cette mise à jour est disponible sur le site officiel du constructeur.

Sorti le 5 octobre 2021, Windows 11 est toujours en cours de déploiement chez les utilisateurs. Pour rappel, seuls les PC les plus récents peuvent accéder à la mise à jour du système d'exploitation via Windows Update. En revanche, il est toujours possible de forcer un peu la mise à jour à l'aide de l'assistant d'installation de Windows 11, comme expliqué dans notre tutoriel.