Nvidia déploie une mise à jour qui corrige les problèmes de ses cartes graphiques sur Windows 11 22H2

Il n’aura pas fallu longtemps à Nvidia pour corriger les problèmes rencontrés par ses cartes graphiques depuis la mise à jour 22H2 de Windows 11. Aujourd’hui, le constructeur déploie un patch qui résout tous les soucis rapportés par les utilisateurs. On vous explique comment l’installer si vous êtes concernés.

La semaine dernière, Microsoft a déployé la très attendue mise à jour 22 h 2 de Windows 11. L’occasion de pouvoir profiter de plusieurs fonctionnalités qui ont beaucoup fait parler d’elles ces derniers mois… mais aussi d’expérimenter quelques problèmes. En effet, il n’est pas rare que les mises à jour Windows s’accompagnent de bugs et 22 H2 ne déroge pas à la règle.

Certains utilisateurs ont ainsi rapporté être incapables d’effectuer l’installation, bien que plusieurs solutions existent pour contourner ce souci, comme nous l’avons expliqué dans cet article. Plus problématique encore, d’autres utilisateurs ont signalé que leur carte graphique Nvidia se comportait de manière étrange depuis la mise à jour. Gros ralentissements, performances en chute libre, freeze de l’image, les joueurs passent un sale quart d’heure ces derniers jours.

Installez la dernière mise à jour Nvidia pour résoudre vos problèmes de carte graphique

Jusqu’à aujourd’hui donc, la seule solution pour résoudre ce problème était de désinstaller la mise à jour Windows pour revenir à la version précédente. En effet, le souci vient bien de Windows 11 22H2, plus précisément de son nouvel outil de débogage graphique qui s’active sans raison apparente. Fort heureusement, la firme verte a été particulièrement réactive et annonce aujourd’hui proposer un correctif pour tous les utilisateurs concernés.

La dernière mise à jour GeForce Experience (GFE), disponible en bêta en version 3.26, vient donc régler tous les problèmes techniques cités plus haut. Si vous avez rencontré ces derniers, on vous conseille donc de l’installer sans attendre. Pour ce faire, deux options s’offrent à vous. Vous pouvez vous rendre sur ce lien pour télécharger la mise à jour, ou bien vous rendre dans les paramètres de GeForce Experience et cocher la case Autoriser les fonctionnalités expérimentales.