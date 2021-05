Windows 10X est repoussé indéfiniment et ne sortira peut-être jamais

Présenté en octobre 2019, Windows 10X est toujours au point mort. Aucun appareil ne l'utilise encore, et à part une préversion disponible sur le Microsoft Store, la finalisation du système d'exploitation semble toujours au point mort. À tel point que Microsoft aurait décidé de repousser la sortie de l'OS sans se fixer de cahier de route.

Windows 10X, le système d'exploitation initialement dédié aux appareils à double écran, ne donne plus signe de vie depuis un bon moment déjà. Voilà plus d'un an et demi que Microsoft l'a dévoilé lors d'une conférence, mais on reste toujours sans nouvelle de l'avancée de l'OS. Certes, Microsoft a bien diffusé une préversion de Windows 10X sur le Microsoft Store, tandis qu'une bêta a fuité et circule sur le Web. Mais l'OS ne figure sur aucun planning et on ignore toujours si Microsoft compte réellement le sortir un jour.

Windows 10X, qui se veut une version allégée de Windows 10 à destination des tablettes et des appareils à double écran, est censé équiper la Surface Neo. Là encore, l'appareil ne donne plus aucun signe de vie, Microsoft ayant effacé toutes les références concernant la tablette. Quoi qu'il en soit, Microsoft n'envisagerait pas de diffuser son nouveau système d'exploitation en 2021. L'information provient du site Petri.com, une source relativement fiable.

Microsoft aurait lâché Windows 10X au profit de Windows 10

D'après Petri.com, Microsoft a décidé de repousser indéfiniment la sortie de Windows 10X, alors que l'OS était attendu pour fin 2021. Et si le système d'exploitation n'apparaît plus sur les feuilles de route de Redmond, c'est pour une bonne raison : plutôt que de se focaliser sur Windows 10X, Microsoft préférerait se concentrer sur Windows 10. Une mise à jour majeure du système d'exploitation, baptisée Sun Valley, est en effet attendue pour l'automne. Une refonte partielle de l'interface de Windows 10 et des nouveautés en pagaille nécessitent des ressources importantes. Ce qui pourrait expliquer la raison pour laquelle la sortie de Windows 10X est repoussée.

Selon Petri.com, Windows 10X pourrait même ne jamais voir le jour. Coup dur pour celles et ceux qui y croyaient ? Il faut dire que les “déclinaisons” de Windows ne réussissent pas toujours très bien à Microsoft. On se souvient de Windows RT, qui a connu deux ans d'existence. Puis Windows 10 S, relativement boudé par les constructeurs et les utilisateurs. Au final, Microsoft n'a peut-être pas envie d'essuyer un 3e revers avec un OS qui peine à convaincre les utilisateurs habitués à une version classique de Windows et qui permet d'installer tout type de logiciel, sans se référer au Windows Store.

Source : Petri.com