Windows 10X : le système de Microsoft serait aussi destiné aux tablettes et aux PC all-in-one

Windows 10X, une version spécifique de Windows 10 destinée théoriquement aux appareils à double-écran, se dévoile encore un peu plus aujourd’hui. On apprend aujourd’hui que Microsoft le dédierait aussi à d’autres appareils que la Surface Neo, et il se pourrait qu’on retrouve Windows 10X sur des tablettes classiques ou des PC all-in-one.

Dévoilé en octobre dernier, Windows 10X a surtout été introduit par Microsoft comme une version spécifiquement destinée aux appareils à double-écran, comme la Surface Neo. Si Microsoft a visiblement pris un peu de retard et que le système ne sera pas officiellement disponible avant 2021, il est d’ores et déjà possible de le tester par le biais d’un émulateur. Et c’est justement de ce logiciel qui nous intéresse ici, puisqu’un utilisateur y a fait une découverte intéressante.

Windows 10X s’affiche sur tablette et sur grande tablette

Gustave Monce, un utilisateur de Twitter, vient de poster deux captures d’écran qui laissent peu de place au doute : Windows 10X ne sera visiblement pas réservé aux appareils à double-écran. Sur la première photo, on peut observer que le système d’exploitation est aussi prévu pour fonctionner sur un très grand écran. Sur la seconde, il apparaît comme évident que le système est aussi prévu sur un plus petit appareil, toujours doté d’un seul écran.

En somme, quels types d’appareils Microsoft vise-t-il avec Windows 10X ? Si l’on considérait jusqu’à présent comme acquis que le système d’exploitation était surtout destiné aux tablettes ou smartphones à double écran, l’objectif du géant de Redmond n’est peu pas si clair. En prenant en considération la capture d’écran sur laquelle apparaît un appareil à très large affichage, Microsoft aurait-il l’intention de livrer sa prochaine Surface Hub 2, sa tablette PC de très grande taille destinée essentiellement aux designers. Quant à la seconde capture, elle pourrait correspondre à une tablette classique. Windows 10X va-t-il débarquer sur les tablettes Surface Pro ou Surface Go ?

Quoi qu’il en soit, même si Windows 10X n’est pas destiné à remplacer Windows 10, il semble que Microsoft ait des plans beaucoup plus étendus à son propos qu’on pouvait l’imaginer. En attendant, il est toujours possible de tester Windows 10X à l’aide de l’émulateur, comme décrit dans notre tutoriel.

Source : Gustave Monce / Twitter