Windows 10X sera incapable de lancer les applications Win32 localement

Windows 10X semble de plus en plus jouer dans la même cour que ChromeOS : le système serait bel et bien incompatible avec les applications Win32, en tout cas localement. Il reste en effet possible de les streamer depuis le cloud, à condition d’avoir une connexion internet.

Le blog Windowscentral révèle que Microsoft a retiré une fonctionnalité majeure du code-source de Windows 10X. Les dernières versions du système n'embarque plus la technologie VAIL qui permet de virtualiser localement les programmes Win32 via des conteneurs. Il s’agirait d’un choix délibéré – à l’origine, Windows 10X devait être lancé sur le Surface Neo, une tablette à deux écrans pliable.

Windows 10X se réoriente à l’assaut des Chromebook

Pourtant, reconstruit de A à Z avec les dernières technologies disponibles et expurgé des anciennes interfaces qui polluent l’expérience utilisateur sur Windows 10, Windows 10X semble désormais avoir pour ambition surtout de déranger Google et ses Chromebook. Microsoft a en effet décidé que Windows 10X sera aussi installé sur des PC à un seul écran.

Ainsi, alors qu’il était plutôt à la base destiné au haut de gamme, Windows 10X devrait être disponible sur des appareils nettement moins chers – avec en ligne de mire l’éducation et le marché entreprise. Ainsi, la prise en charge locale des applications Win32 ne semblait pas indispensable. Surtout alors qu’il s’agit de maximiser l’autonomie et les performances.

Les utilisateurs de machines sous Windows 10X pourront toujours lancer des applications UWP ainsi que des web apps via Edge. Quand aux applications Win32, elles pourront être tout de même streamées à partir du cloud. Ce qui signifie, donc, qu’il vous faudra obligatoirement une connexion internet pour les lancer.

Un aspect très intéressant de ce changement de cap, c’est qu’il s’accompagne, à en croire Windowscentral d’un autre atout : il devient plus facile pour Microsoft d’adapter Windows 10X à l’architecture ARM sans la prise en charge des applications Win32. Comme Apple, Microsoft semble s’intéresser à ce type d’architecture beaucoup plus efficientes en termes d’énergie, et donc d’autonomie.