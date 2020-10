Windows 10 va vous prévenir quand votre SSD est en train de mourir

La nouvelle mise à jour de Windows 10, la build 20226, s'offre une fonctionnalité des plus intéressantes pour qui s'inquiète sur l'état de son matériel. Elle permet de vérifier l'état de santé du SSD et vous alerte en cas de panne imminente.

Comme chaque semaine ou presque, Microsoft diffuse une nouvelle version de Windows 10 accessible depuis le programme Windows Insider. Répondant au doux nom de build 20226 et disponible sur le canal Dev, cette nouvelle édition offre plus d'une vingtaine de nouveautés et corrections en tout genre. Mais il en est une qui devrait particulièrement plaire à celle et ceux qui craignent de perdre leurs précieuses données en cas de défaillance de leur SSD.

Windows 10 analyse en continu l'état de santé de votre SSD

Après avoir occasionné quelques frayeurs à ses utilisateurs à cause d'un bug lié à l'optimisation des SSD sous Windows 10, Microsoft fait tout désormais pour les prévenir quand un problème matériel survient. Ainsi, dans sa toute dernière mise à jour, Windows 10 dispose d'une fonctionnalité qui surveille en permanence l'état des SSD NVMe. À la moindre anomalie, l'utilisateur reçoit une notification lui enjoignant de gérer ses lecteurs et de lancer une sauvegarde de ses fichiers. En cliquant sur la petite fenêtre qui s'affiche, on accède alors à davantage d'informations. Microsoft explique qu'il est également possible d'obtenir plus de détails en passant par les options suivantes : Paramètres > Système > Stockage > Gérer les disques et les volumes > Propriétés.

Rappelons que la durée de vie d'un SSD est de 10 ans environ, mais qu'il s'agit d'une moyenne. Des problèmes peuvent survenir beaucoup plus tôt, ou beaucoup plus tard. Windows 10 se charge donc de vérifier régulièrement l'état de santé de votre disque, sans que vous ayez à vous soucier de quoi que ce soit. Et en cas de problème, l'OS vous prévient et vous propose de sauvegarder vos données. À vous ensuite de changer le composant déficient.

Les autres nouveautés de la build 20226

Si vous décidez de télécharger la build 20226 de Windows 10, d'autres nouveautés vous attendent. L'application Votre téléphone, qui est même capable de faire tourner les applications Android, s'améliore encore et encore. Elle permet désormais de mieux gérer les smartphones qui y sont associés. Il est possible d'ajouter ou de supprimer facilement un appareil, et de basculer facilement de l'un à l'autre depuis l'application. L'application a également profité d'un petit lifting lié à l'affichage des appareils connectés. Chaque appareil est désormais identifié à l'aide du fond d'écran utilisé sur le smartphone.

Microsoft a également désactivé la synchronisation des thèmes du Bureau, qui était, il faut bien l'avouer, plus gênante qu'autre chose quand on change régulièrement de PC. Autre nouveauté, et qui concerne cette fois les fichiers compressés au format ZIP et stockés sur un espace OneDrive : depuis l'Explorateur, il est maintenant possible de décompresser toute une série de fichiers à distance, exactement comme s'il s'agissait de fichiers enregistrés en local.

Comment installer la build 20226 de Windows 10

Toutes les nouveautés de cette édition, ainsi que ses nombreux correctifs, sont listées sur le blog de Microsoft. Pour télécharger cette nouvelle préversion de Windows 10, il vous suffit de procéder ainsi :

Cliquez sur le bouton Démarrer de la barre des tâches, puis rendez sur l'icône Paramètres .

de la barre des tâches, puis rendez sur l'icône . Dirigez-vous sur l'option Mise à jour et sécurité .

. Dans la colonne de gauche, sélectionnez l'option Programme Windows Insider .

. Pressez le bouton Commencer , afin de rejoindre le programme en question.

, afin de rejoindre le programme en question. Cliquez sur Lier un compte . Sélectionnez le compte que vous voulez associer au programme Windows Insider, puis pressez le bouton Continuer .

. Sélectionnez le compte que vous voulez associer au programme Windows Insider, puis pressez le bouton . Sélectionnez le Canal Dev, puis cliquez sur le bouton Confirmer.

Au terme d'un redémarrage du PC, il vous faudra ensuite retourner sur l'option Mise à jour et sécurité de la fonction Paramètres .

de la fonction . Cliquez sur Windows Update, puis sur Rechercher des mises à jour.

Vous devriez voir apparaître la build 20226 comme ci-dessous, laquelle sera alors automatiquement téléchargée et installée.

Rappelons comme à l'accoutumée qu'il s'agit là d'une version encore non finalisée de Windows 10 et que nous vous déconseillons de l'utiliser sur votre PC principal. Mieux vaut l'installer sur une machine secondaire et que vous n'utilisez pas au quotidien. A défaut, si vous n'en avez pas, vous pouvez l'installer sur votre PC quotidien, mais sur une deuxième partition ou un deuxième disque dur.

Source : Microsoft