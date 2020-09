Windows 10 : l’application Votre Téléphone peut maintenant faire tourner les applications Android

Microsoft a annoncé que son application Votre Téléphone disponible sur Windows 10 va se doter d’une nouvelle fonctionnalité intéressante. Il sera désormais possible de voir ses applications et de les faire tourner directement via la fenêtre dédiée.

L’application Votre Téléphone, ou My Phone dans la langue de Shakespeare, permet d’avoir une certaine continuité entre votre smartphone et votre ordinateur. Après avoir connecté votre terminal au même Wifi que votre PC, il est possible de voir les messages et autres notifications dans une fenêtre dédiée directement sur Windows 10. Cette application évolue aujourd’hui.

En effet, Microsoft a annoncé que désormais, il est possible d’aller plus loin dans la gestion de votre smartphone via l’application. Non seulement il est possible de voir ses logiciels installés, mais également de les lancer directement dans le système d'exploitation. Pour naviguer sur Instagram ou n’importe qu’elle autre application Android, il faudra utiliser la souris comme vous utilisez votre doigt, à moins de disposer d’un écran tactile sur votre ordinateur.

Une manière de renforcer les connexions entre le monde du PC et du smartphone, dans la logique d’écosystème unifié pensée par Microsoft. En bêta depuis plusieurs mois, la fonctionnalité maintenant déployée un peu partout. Si vous n’y avez pas accès maintenant, cela devrait être une question d’heures.

Pour profiter de cette nouvelle feature, il faut disposer d’un smartphone compatible. Pour le moment, seuls les terminaux Samsung équipés d’Android 9.0 au minimum sont concernés. Cela inclus donc les derniers produits de la marque, comme les S20, les Note 20 ou encore le Z Fold 2. Il n’y a pas que des téléphones haut de gamme dans la liste, puisque les produits de la gamme Galaxy A peuvent également installer l’application Your Phone.

Une bonne nouvelle pour les possesseurs de smartphones Galaxy. Microsoft n’est pas le seul constructeur à vouloir miser sur une continuité entre les deux plateformes. Apple permet depuis très longtemps déjà d’afficher ses notifications et ses messages sur votre bureau MacOS. Cette fois, Microsoft va un tout petit peu plus loin. Il faudra voir à l’usage si cela aura une vraie utilité dans la vie de tous les jours.

We are excited to announce that the Apps feature is now rolled out to everyone with supported devices (It may take up to 48hrs. to show up). It allows you to instantly access your Android phone’s mobile apps directly from your Windows 10 PC. Learn more: https://t.co/vASs8SCCVW pic.twitter.com/xUOaMmfALU

— Microsoft Your Phone (@MSYourPhone) September 15, 2020