Windows 10 va prochainement avoir le droit à des nouvelles options de personnalisation. Il sera possible d’avoir un fond d’écran dynamique, mais également d’adapter l’OS à un certain type d’usage ou même de personnaliser le clavier virtuel. Tout cela devrait arriver lors de la mise à jour d'automne.

Il y a des gens qui aiment changer de fond d’écran tous les quatre matins. Si c’est votre cas, la prochaine grosse mise à jour de Windows 10 devrait vous plaire. En effet, les Insiders de Microsoft ont reçu une nouvelle build preview qui permet d’avoir un wallpaper dynamique grâce à Bing.

Cette nouvelle fonctionnalité se nomme Spotlight. Lorsque vous faites un clic droit sur le bureau et que vous allez dans « personnaliser », vous ouvrez un menu dédié. Dans l’onglet « Arrière-plan », il suffit désormais de choisir « Spotlight ». Bien entendu, vous n’y avez pas accès aujourd’hui si vous n’êtes pas Insider, mais la chose devrait arriver très bientôt.

L’idée, c’est de changer régulièrement de fond d’écran en utilisant Bing. Le moteur de recherche affichera alors de belles images, exactement de la même manière que sur l’écran de verrouillage. Un widget pourra être affiché sur le bureau afin d’obtenir plus d’infos sur le paysage en question. Idéal pour préparer vos vacances post-pandémie.

Windows 10 permet de choisir son usage

D’autres petites fonctionnalités ont été repérées dans cette nouvelle Build. Il est maintenant possible de personnaliser le clavier virtuel en changeant la couleur des touches ou de leurs bords. De même il est désormais possible de choisir l’usage de l’OS. Dans le menu « Personnaliser », un nouvel onglet nommé « Device Usage » a fait son apparition. Il permet de dédier sa machine au jeu, à la bureautique ou à un usage familial. Pour le moment, on ne connaît pas vraiment la manière dont l’OS réagira à ces différents modes.

Ces nouvelles options de personnalisation devraient arriver dans Windows 10 dans les prochains mois. La mise à jour de printemps sera très légère et on peut donc imager voir ces nouveautés débarquer en octobre prochain dans la grosse mise à jour prévue pour l’automne. Pour rappel, celle-ci devrait voir l’introduction de Sun Valley, le tout nouveau design de l’OS.

Source : Windows Latest