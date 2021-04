Windows 10 va proposer de nouvelles options de détection de présence

Windows 10 est déjà capable de détecter si un utilisateur est devant son PC ou non. La prochaine grosse mise à jour, Sun Valley, va aller encore plus loin et proposer trois options supplémentaires afin de vous garantir une sécurité maximale.

Windows 10 propose déjà des options de détection de présence, utilisés par certains constructeurs sur leurs laptops. La prochaine grosse mise à jour du système d’exploitation, nommée Sun Valley, va aller encore plus loin. Ainsi, ce sont trois fonctionnalités importantes qui feront leur apparition.

Ces options ne seront plus simplement dédiées aux constructeurs qui le souhaitent, vraisemblablement, puisqu'elles seront intégrées nativement dans Windows 10. Elles permettront de savoir si oui ou non, vous êtes actuellement devant votre PC. Cela permet d’augmenter la sécurité de vos données.

La première option repérée par Windows Latest se nomme Force Instant Lock. En l’activant, votre PC saura si vous partez. Si vous n’êtes plus devant, pour une raison ou pour une autre, Windows 10 verrouillera automatiquement votre session. Bien entendu, le tout fonctionne grâce à la webcam de votre laptop. Vous n’aurez plus à vous soucier de le verrouiller manuellement pour protéger vos données personnelles.

Windows 10 Sun Valley réveillera automatiquement votre PC

Avec Lock Timeout, il est possible de personnaliser cette option. Elle ne verrouillera par exemple votre ordinateur qu’au bout de 10 secondes, 30 secondes ou 2 minutes selon vos préférences. Plus encore, vous pourrez choisir la distance à laquelle votre PC se bloque. Si vous êtes dans le champ de vision de la caméra, mais loin, cette option pourra fonctionner.

Enfin, Force Instant Wake permettra, comme son nom l’indique, de déverrouiller votre portable sans avoir à toucher quoi que ce soit. En effet, le PC détectera votre présence et votre visage pour ouvrir votre session. De quoi vous permettre de travailler sereinement dans des environnements publics, comme des open-spaces.

Windows Sun Valley devrait être déployé via la mise à jour d’octobre. Pour rappel, il s’agit d’une grosse amélioration de Windows 10. Elle est très attendue car elle va non seulement ajouter beaucoup de fonctionnalités, mais va aussi proposer une refonte graphique en profondeur pour moderniser le système d’exploitation.

Source : Windows Latest