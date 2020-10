Windows 10 va maintenant vous prévenir quand une application se lance au démarrage

La prochaine version de Windows 10 enverra une notification dès qu’une nouvelle application est paramétrée pour se lancer au démarrage du système. Cette fonctionnalité permettra aux utilisateurs de facilement désactiver cette configuration pour améliorer les performances de leur PC.

Il arrive parfois de télécharger des applications pour un usage unique, ou bien qu’après un temps elle ne nous soit plus d’utilité. Seulement voilà : même lorsque l’on ne s’en sert pas, certaines applications se lancent au démarrage de votre PC, au risque de ralentir celui-ci et de consommer sa batterie.

Si vous trouvez Windows 10 trop lent et que vous souhaitez accélérer le démarrage du système, il peut s’avérer utile de regarder du côté des paramètres de démarrage et de vérifier que tous les processus qui se lancent à l’ouverture du système vous soient utiles. Bonne nouvelle : Windows 10 va désormais vous faciliter la tâche en vous envoyant une notification chaque fois qu’un nouveau logiciel installé viendra se glisser dans cette liste.

Un meilleur contrôle des applications au démarrage de Windows 10

D’après Windows Latest, la section Démarrage des paramètres se mettra automatiquement à jour dans cette situation en avertissant l’utilisateur par la même occasion. De cette manière, il sera plus simple d’interdire son exécution et de repérer les applications malveillantes téléchargées malencontreusement. De plus, le système analysera le temps d’ouverture de chacun de ces logiciels, permettant ainsi de souligner celles qui impactent le plus le lancement de Windows.

Cependant, Jen Gentleman, Senior Community Manager chez Microsoft, précise que cette fonctionnalité ne prend en compte que les applications se trouvant dans Paramètres > Applications > Démarrage. Celles configurées via un logiciel tierce telles que RunOnce ou ScheduledTask ne sont donc pas concernées.

De plus, il vous faudra l’activer manuellement pour en profiter. Pour cela, il suffit de se rendre dans Sécurité Windows, puis dans Contrôle des applications et du navigateur. Sachant que Windows 10 relance automatiquement vos applications ouvertes au redémarrage, il s’agit donc là d’une information à ne pas négliger si vous cherchez à optimiser le lancement de votre système.

Pour le moment, seuls les utilisateurs du programme Windows Insider bénéficient de cette fonctionnalité. En attendant qu’elle soit disponible au grand public, rappelons que la dernière version de Windows 10 vous laisse aussi la possibilité de bloquer le téléchargement des applications non désirées.

Source : Windows Latest