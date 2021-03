Windows 10 : une mise à jour dévoile les nouvelles icônes de l’Explorateur de fichiers

Windows 10 fait peau neuve et profite de nouvelles icônes pour l'Explorateur de fichiers. La Build 21343, qui est dès à présent téléchargeable sur le Canal Dev du programme Windows Insider, débarque avec tout un lot de nouveautés et de corrections en tout genre.

Comme évoqué à plusieurs reprises ces derniers mois, Microsoft a entrepris un sérieux ravalement de façade de Windows 10. Si certains changements ne sont pas toujours visibles, d'autres le sont davantage. Ainsi, dans la mise à jour 21343 de Windows 10, de nouvelles icônes font leur apparition : Bureau, disque dur, Documents, Photos, tout y passe.

Cette mise à jour, destinée pour le moment aux bêta-testeurs du programme Windows Insider, propose également d'autres petites améliorations, qui concernent notamment la Sandbox et le Microsoft Defender Application Guard, ou encore les raccourcis clavier. Voici un passage en revue des nouveautés de cette édition.

Windows 10 : les nouvelles icônes de l'Explorateur de fichiers débarquent

La semaine dernière, les développeurs de Windows 10 corrigeaient les bugs de l'Explorateur de fichiers. Cette fois, c'est un petit lifting que subit l'Explorateur, puisque de nouvelles icônes viennent remplacer les anciennes.”Plusieurs modifications, telles que l'orientation des icônes de dossier et les icônes de type de fichier par défaut, ont été apportées pour une plus grande cohérence entre les produits Microsoft qui affichent des fichiers”, déclarent Amanda Langowski et Brandon LeBlanc sur le blog de Windows.

Ainsi, l'icône Dossier change d'orientation, tout comme celle de la Corbeille ou celle du Lecteur de disque. D'autres adoptent un nouveau design : c'est le cas par exemple de l'icône Bureau, Documents, Téléchargements ou Photos. Microsoft ne compte pas s'arrêter là et explique que d'autres icônes de Windows 10 suivront le mouvement.

Microsoft explique par ailleurs sur son blog qu'après la mise à jour, tous les raccourcis personnalisés et épinglés à l'Accès rapide disparaissent. Un petit bug sur lequel les développeurs de Windows 10 travaillent.

Les autres nouveautés de la build 21343 de Windows 10

La préversion de Windows 10 que Microsoft vient de diffuser offre d'autres améliorations. On y trouve notamment de nouvelles possibilités quant aux raccourcis clavier disponibles dans l'Explorateur de fichiers. Ainsi, lorsque vous changez un nom de fichier, il est possible de faire appel aux touches [CTRL] + [flèche gauche] ou [CTRL] + [flèche droite], afin de déplacer votre curseur entre les mots. Les raccourcis [CTRL] + [Suppr] ou [CTRL] + [Retour Arrière] permettent quant à eux de supprimer plusieurs mots à la fois.

Une autre amélioration apportée à cette version de Windows 10 concerne Windows Sandbox et Microsoft Defender Application Guard. Un nouvel environnement d'exécution offre des temps de chargement pour ces deux composants de Windows. Selon Microsoft, ce changement ne devrait entraîner aucun problème de compatibilité avec les applications qui s'exécutent dans la Sandbox. Enfin, cette dernière prend désormais en charge la version de Microsoft Edge basée sur Chromium.

Plus d'une trentaine d'autres nouveautés et corrections ont été intégrées à cette nouvelle édition de Windows 10. La liste complète est disponible sur le blog officiel de Windows. Notez enfin que Microsoft met aussi l'accent sur les bugs susceptibles d'apparaître dans cette build, notamment en ce qui concerne les jeux vidéo. Il semble en effet que la mise à jour fait planter certains jeux. Si Microsoft n'en donne pas la liste, ses développeurs travaillent sur un correctif.

Comment installer la build 21343 pour récupérer les nouvelles icônes de Windows 10

Comme à l'accoutumée, pour télécharger la mise à jour 21343, il convient de rejoindre le programme Windows Insider. L'accès à celui-ci est totalement gratuit dès que lors que vous possédez une licence de Windows 10. Elle permet de tester en avant-première les nouvelles fonctionnalités de Windows 10, tout en repérant les éventuels bugs et les rapportant à Microsoft.

La Build pouvant faire preuve d'un certain manque de stabilité ou d'incompatibilités matérielles, nous vous conseillons de la tester sur un PC occasionnel, ou sur une partition secondaire de votre machine principale. Pour rejoindre le programme Windows Insider, procédez comme suit :