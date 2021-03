Windows 10 : l’Explorateur de fichiers s’améliore et corrige ses bugs dans la mise à jour 21H1

Microsoft vient de diffuser une nouvelle préversion de Windows 10, laquelle corrige un bug bien agaçant de l'Explorateur de fichiers concernant la gestion de la mémoire. Cette update améliore également les performances de tri des fichiers et corrige d'autres problèmes, toujours liés à l'Explorateur.

La mise à jour de Windows 10 21H1 ne devrait pas tarder à pointer le bout de son nez. En attendant, Microsoft diffuse des petites mises à jour cumulatives via les Build du programme Windows Insider. Celles-ci sont donc destinées pour le moment aux bêta-testeurs, mais elles devraient très logiquement se retrouver dans la version 21H1 de Windows 10.

Bref, le système d'exploitation profite très régulièrement d'améliorations et de corrections en tout genre. Et dernièrement, Microsoft a décidé de s'attaquer à l'Explorateur de fichiers. Si la nouvelle version de l'Explorateur semble réserveée aux appareils sous Windows 10X, Microsoft tente de booster les performances de son logiciel, tout en corrigeant ses bugs. Ainsi, une mise à jour cumulative vient d'être déployée sur le canal Beta de Windows 10. Celle-ci règle le problème lié à l'exécutable Explorer.exe et à un usage trop élevé de la RAM.

Windows 10 profite d'un Explorateur plus réactif et moins bugué

Mais ce n'est pas la seule amélioration dont bénéficie l'Explorateur de fichiers. Dans la Build 19043.899 de Windows 10, Microsoft a également corrigé un problème lié à l'affichage et à la gestion du tri de l'Explorateur. L'onglet Type de l'Explorateur avait tendance à n'avoir aucun effet : lorsque l'on cliquait dessus, rien ne se passait et aucun tri de fichier n'était effectué. Le problème survenait aléatoirement, mais remontait apparemment à la version 2004 de Windows 10 sortie en fin d'année dernière. Là encore, le souci a été résolu, le correctif étant d'ores et déjà intégré à la Build 19043.899.

Dernière correction de bug, et pas des moindres : l'Explorateur de fichiers pouvait parfois se figer durant plusieurs secondes, voire plusieurs minutes. Le problème apparaissait lorsque vous utilisiez des lecteurs mappés et que vous vous connectiez à un réseau. De nouveau, le bug a été clairement identifié et résolu par Microsoft. Et pour conclure, le géant de Redmond semble avoir aussi boosté les performances des filtres de recherche.

Afin de télécharger la toute dernière Build de Windows 10 réservée aux utilisateurs du programme Windows Insider, là aussi, c'est assez simple et vous connaissez probablement déjà la marche à suivre. Au cas où, rappelons que le programme est accessible gratuitement à l'ensemble des utilisateurs de Windows 10.

Pour l'activer, rendez-vous sur le bouton Démarrer, et cliquez sur l'icône des Paramètres symbolisée par une roue crantée. Rendez-vous ensuite sur Mise à jour et sécurité, puis cliquez sur Programme Windows Insider. Pressez le bouton Commencer. Il vous faudra ensuite vous identifier à l'aide de votre compte Microsoft, afin de valider l'opération. Votre PC devrait finalement redémarrer. Retournez sur Mise à jour et sécurité, et lancez une recherche depuis la fonction Windows Update. Dans le cas présent, assurez-vous également que votre système de mise à jour est bien réglé sur le canal bêta (cliquez pour cela sur Programme Windows Insider).

Source : Microsoft