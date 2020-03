Windows 10 : un bug provoque des problèmes de connexion si vous utilisez un VPN

En plein confinement, alors que le gouvernement a imposé le télétravail quand celui-ci est possible, Windows 10 fait les frais de problèmes de connexion. Si vous utilisez un VPN sous Windows 10, vous avez peut-être rencontré des ennuis avec des logiciels comme Office 365, Outlook ou Edge. Rassurez-vous, vous n’êtes pas le seul.

Si, depuis quelque temps, vous ne parvenez pas vous à utiliser certaines de vos applications, c’est normal. Windows 10 souffre d’un petit souci de connexion. Le bug en question ne touche pas l’ensemble des utilisateurs de Windows 10, mais uniquement ceux qui font appel à un VPN, comme l’explique Microsoft sur son site. « Les périphériques utilisant un proxy manuel ou configuré automatiquement, en particulier avec un réseau privé virtuel (VPN), peuvent afficher un état de connexion Internet limité ou inexistant dans l’indicateur d’état de connectivité réseau (NCSI) dans la zone de notification. »

Un bug qui concerne Windows 10 et les VPN

Microsoft alerte donc ses utilisateurs : un bug dans Windows 10 risque de les empêcher d’utiliser certaines applications qui ont besoin d’une connexion pour fonctionner convenablement. Le problème en question remonte à la mise à jour KB4535996 du système d’exploitation, laquelle a été déployée le 27 février dernier. Mais c’est seulement le 26 mars que le géant de Redmond l’a révélé.

Ce problème qui ne signifie pas pour autant que toute connexion au Web est impossible. Microsoft précise que les appareils concernés peuvent rencontrer des problèmes pour accéder à Internet à l’aide d’applications utilisant WinHTTP ou WinInet. Le géant de Redmond ajoute quelques exemples d’applications concernées : on y trouve notamment Microsoft Teams, Microsoft Office, Office365, Outlook, certaines versions de Microsoft Edge, le navigateur de Microsoft et même l’ancestral Internet Explorer 11.



Le bug en question concerne les versions les plus récentes de Windows 10, qu’il s’agisse de la 1909, de la 1903, de la 1809, de la 1709, etc. Windows Server est également touché. Pour l’instant, Microsoft n’a pas vraiment trouvé de solution. L’entreprise conseille de simplement redémarrer la machine afin d' »atténuer le problème », sans donner davantage de précision.

Le bug survient à la mauvaise période : à cause du confinement, beaucoup utilisent actuellement un PC pour télétravailler et font justement à appel à des applications comme Teams et Office 365. Les développeurs de Windows 10 travaillent à la résolution du problème et estiment qu’un correctif sera déployé début avril.