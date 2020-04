Windows 10 tourne sur un Galaxy S8 mais tout n’est pas encore au point

Une équipe de développeurs a réussi à faire tourner Windows 10 ARM sur un Galaxy S8. Un bug mémoire lié au SoC Snapdragon 835 empêchait jusqu’ici l’exécution de l’OS sur le smartphone. Ce problème étant résolu, le boot s’opère désormais sans accroc mais il reste encore du chemin.

Microsoft a lancé Windows 10 ARM pour animer des PC ultraportables offrant une connectivité 4G à l’image du Surface Pro X. Cette version allégée de l’OS nourrit depuis plusieurs mois le rêve de plusieurs développeurs qui s’attellent à la porter sur différents appareils dont les Raspberry Pi et les smartphones conçus pour tourner sous Android.

Une équipe de développeurs vient de réussir à installer Windows 10 ARM sur un Galaxy S8. Ils ont d’abord passé de longs mois à corriger un bug de fuite de mémoire lié au SoC Snapdragon 835 et qui empêchait l’exécution de l’OS su le smartphone. Le système boote désormais intégralement mais à l’étape actuelle, certains composants ne sont pas encore fonctionnels. C’est le cas de la fonction tactile de l’écran, mais aussi des capteurs photo. Il n’en demeure pas moins qu’avec la correction du bug, une étape majeure vient d’être franchie dans ce projet.

Lire aussi – Windows 10 ARM : tout savoir sur les PC « Always Connected » de Microsoft et Qualcomm

Les développeurs se félicitent d’avoir passé l’étape du fameux BSOD ou écran bleu de la mort sur le Galaxy S8. Des projets comme celui-ci, plusieurs équipes y travaillent depuis plusieurs mois mais aucune n’a pour le moment réussi à proposer une version stable de l’OS sur un smartphone. Vu la puissance de plus en plus confortable des mobiles, on imagine la chose faisable, d’autant plus qu’un passionné réussi à faire tourner Windows 10 en version 32 bits sur PC avec seulement 192 Mo de RAM.

Quant à l’intérêt d’un portage de Windows 10 ARM sur smartphone, cela permet simplement de nourrir la curiosité des développeurs. S’il existe toujours une forte communauté souhaitant le retour de Windows Mobile sur un nouveau smartphone, Microsoft semble aujourd’hui avoir définitivement abandonné cette idée.

Source : Windows Latest