Windows 10 : télécharger des pilotes depuis le gestionnaire de périphériques est désormais impossible

Le gestionnaire de périphériques de Windows 10 perd une fonctionnalité majeure. Depuis la dernière mise à jour cumulative (Build 19041.423) du système, il est devenu impossible de télécharger des mises à jour de pilote depuis le gestionnaire de périphériques. Vous ne pourrez mettre à jour un pilote que si le package d’installation a été téléchargé au préalable et qu’il se trouve sur le disque dur.

Microsoft continue de bouleverser l’expérience traditionnelle de Windows en déplaçant l’essentiel des options accessibles depuis le Panneau de configuration vers les menus de l’application Paramètres. La dernière fonctionnalité à en faire les frais n’est autre que l’option de mise à jour automatique des pilotes depuis le gestionnaire de périphériques. La dernière mise à jour cumulative de Windows 10 version 2004 (Build 19041.423) ne permet plus de rechercher des drivers sur Internet en passant par le gestionnaire de périphériques.

Deux options étaient proposées auparavant : rechercher automatiquement le pilote ou parcourir l’ordinateur pour localiser et installer le pilote manuellement. La première option permettait de rechercher une mise à jour non seulement sur votre ordinateur, mais également sur Internet. Windows pouvait alors télécharger le nouveau package et l’installer automatiquement. Microsoft vient de désactiver cette option dans la plus grande discrétion.

Lire également : le gestionnaire des tâches de Windows 10 se met à jour, voici à quoi ressemble la nouvelle version

Windows Update est désormais l’unique option

Techniquement, la « recherche automatique de pilotes» depuis le gestionnaire de périphérique ne prend désormais en charge que la recherche locale et rien de plus. En d’autres termes, si le package d’installation n’est pas disponible sur votre disque dur, Windows 10 ne pourra pas mettre le pilote à jour. Il faut désormais passer par Windows Update. Les dernières versions de pilotes des fabricants sont livrées automatiquement via le centre de mises à jour de Windows, plus précisément dans la section des mises à jour facultatives afin que vous gardiez le contrôle sur leur installation.

Il suffit de vous rendre dans Paramètres> Mise à jour et sécurité> Windows Update> Afficher les mises à jour facultatives> Mises à jour des pilotes. Ce faisant, Microsoft s’assure que tous les derniers pilotes de vos périphériques sont accessibles à un seul endroit. Mais vous ne pourrez plus rechercher une mise à jour pour un périphérique spécifique. Cependant, si plusieurs nouveaux pilotes sont trouvés, vous pourrez toujours choisir ceux que vous souhaitez installer.

Source : MSPowerUser