Dans sa toute dernière mise à jour sortie la semaine dernière, Windows 10 propose un nouveau gestionnaire des disques. Actuellement en phase de bêta test, l’outil permet de redimensionner une partition et de gérer la lettre des unités. Voici comment accéder à ce nouvel outil.

Depuis quelques années, Microsoft a amorcé la pompe : le Panneau de configuration cède peu à peu sa place au module Paramètres, plus « moderne » (comme l’éditeur de Redmond aime à le rappeler) et peut-être plus intuitif. Un à un, tous les outils du Panneau se voient donc intégrés à l’application Paramètres, tant et si bien qu’on se demande ce qui va rester à l’ancestral Panneau de configuration. Dans la toute dernière build de Windows 10, laquelle porte le numéro 20175, c’est le gestionnaire des disques qui fait peau neuve et se voit désormais intégrer au module Paramètres.

Un nouveau gestionnaire des disques plus intuitif, mais encore en gestation

Le nouveau gestionnaire de stockage est pour l’instant assez simple. En cliquant sur un disque, deux options sont désormais disponibles. On peut tantôt ouvrir l’Explorateur de fichiers de Windows 10, tantôt accéder aux propriétés du disque en question. Dès lors il est possible d’effectuer les opérations suivantes :

modifier la lettre d’une unité (C:, D:, E:, etc.)

changer la taille d’une partition

De quoi pouvoir gérer rapidement ses unités de disque de manière plus rapide et plus intuitive qu’à l’aide de l’ancien gestionnaire des disques ? Nous vous en laisserons seul juge. Comme expliqué en préambule, les possibilités de gestion sont pour le moment très sommaires. À titre de comparaison, le gestionnaire classique permet d’effacer une partition, de la formater, de convertir une unité en disque dynamique ou GPT, etc. Des options qui sont encore absentes du nouveau gestionnaire des disques. Microsoft n’ayant pas encore officiellement communiqué sur cette nouvelle fonctionnalité, gageons qu’il s’agit d’une préversion et qu’elle est amenée à s’enrichir dans les prochains mois.

Comment accéder au nouveau gestionnaire des disques de Windows 10

Cette nouvelle option est pour le moment destinée aux utilisateurs du programme Windows Insider. Rappelons que ce dernier permet de tester en avant-première toutes les nouveautés de Windows 10. Comme il s’agit d’un programme de bêta-test, et de par son caractère instable, nous vous recommandons d’installer ce type de version de Windows 10 dans un environnement virtuel ou sur une seconde partition de votre configuration.

Pour accéder au nouveau gestionnaire des disques, procédez comme suit :

cliquez sur le bouton Démarrer , puis rendez-vous sur l’option Paramètres symbolisée par une petite roue crantée

, puis rendez-vous sur l’option symbolisée par une petite roue crantée Dirigez-vous sur Système

Dans la colonne de gauche, cliquez sur Stockage

Vous devriez désormais avoir accès au nouveau gestionnaire des disques.

Notez que cette nouvelle option est en cours de déploiement. Même si vous avez déjà installé la Build 20175, il se peut qu’elle n’apparaisse pas tout de suite. Patientez quelques heures et jours, vous devriez la voir apparaître. Au pire, rappelons que Microsoft diffuse une nouvelle Build chaque semaine environ. Si le nouveau gestionnaire des disques n’est pas encore accessible depuis votre configuration, il devrait l’être lors de la prochaine mise à jour.

C’est un fait, le Panneau de configuration de Windows 10 est vraiment en train de céder la place à l’outil Paramètres. Cela ne signifie pas que le Panneau va totalement disparaître, mais que la quasi-totalité de ses fonctionnalités est désormais accessible depuis le module Paramètres. À terme, il est possible que Microsoft réserve le Panneau de configuration aux plus aguerris de l’OS, et qu’il soit dissimulé aux yeux du grand public. C’est ce que laisse supposer en tous les cas le récent « évincement » de la fonction Système du Panneau de configuration, au profit de son équivalent au sein du module Paramètres. À moins que le Panneau disparaisse totalement de la version familiale de Windows 10 et qu’il soit destiné à l’édition professionnelle, qui sait ?

Source : Windows Latest