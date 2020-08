Windows 10 : le gestionnaire des tâches se met à jour, voici à quoi ressemble la nouvelle version

Le gestionnaire des tâches de Windows 10 est sur le point de connaître un successeur. Microsoft est en train d’intégrer ses fonctionnalités au module Applications et fonctionnalités. Voici donc à quoi pourrait ressembler dans les prochains mois la nouvelle manière de gérer toutes les applications et les tâches en cours.

Ce n’est un secret pour personne, depuis quelques mois, Microsoft travaille sur un relooking et une nouvelle intégration de certaines des fonctionnalités de Windows 10. Sont actuellement en chantier un nouveau menu Démarrer, un nouveau gestionnaire des disques… Et un nouveau gestionnaire des tâches ! L’application, activable depuis l’ancestrale combinaison de touches [Ctrl] + [Alt] + [Suppr], s’apprête à connaître un successeur en la personne d’un outil intégré au module Paramètres de Windows 10.

Un gestionnaire des tâches intégré au module des Paramètres

Si l’on en croit les captures d’écran diffusées par le site Windows Lastest, Microsoft souhaite proposer un substitut à son gestionnaire des tâches, davantage en adéquation avec son environnement « modern » et « fluent design ». La gestion des tâches et des applications en cours serait ainsi accessible depuis le module Paramètres. Pour rappel, cet outil tend peu à peu à remplacer le Panneau de configuration, même si pour certaines opérations, celui-ci reste pour le moment inévitable. Le nouveau gestionnaire des tâches serait donc intégré à la section Applications et fonctionnalités des Paramètres (qui existe déjà) et aurait pour nom AppManager.

Les captures d’écran révèlent un outil permettant de consulter toutes les applications en cours d’utilisation, leur charge mémoire, leur occupation sur le disque et celle en mémoire. À l’instar du gestionnaire des tâches actuelles, il est possible de sélectionner une application en cours et de forcer sa fermeture. Petite nouveauté par rapport au gestionnaire que l’on connaît des lustres : il est aussi envisageable de désinstaller directement une application.

Une option Performance permet quant à elle d’accéder à des statistiques de chaque processus et de voir son usage de la mémoire, du processeur ou du disque. Enfin, l’application affiche une notification au cas où une application surchargerait la mémoire. Une fonctionnalité que l’on n’a jamais vue au sein du gestionnaire des tâches.

Le gestionnaire des tâches classique va-t-il disparaître ?

À l’heure actuelle, cette nouvelle fonctionnalité n’en est encore qu’à ses balbutiements. Elle ne remplace pas le classique gestionnaire des tâches, beaucoup mieux garni (notamment en ce qui concerne la gestion des applications au démarrage, l’administration des services ou l’historique des applications). Il s’agit d’une version en cours de développement et il est probable que Microsoft lui offre davantage de fonctionnalités dans les semaines à venir.

On ignore encore si le gestionnaire des tâches classique va réellement disparaître au profit de ce nouvel outil. Son avenir est pour le moment incertain, tout comme celui du Panneau de configuration. Microsoft pourrait destiner toutes ces nouveautés aux utilisateurs les plus dilettantes, et réserver ses anciens outils aux utilisateurs de la version Pro de Windows 10, par exemple.

Source : Windows Latest