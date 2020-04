Windows 10 : la mise à jour KB4541335 provoque des écrans bleus de la mort et des ralentissements

Au fil des mises à jour, Windows 10 n’échappe pas aux ennuis. Si vous avez installé l’update KB4541335 que Microsoft a diffusée il y a deux semaines, vous avez peut-être dû faire face à des écrans bleus, une chute des performances de la machine, voire un PC bloqué dès le démarrage. Si c’est le cas, rassurez-vous : vous n’êtes pas le seul. En attendant que Microsoft ne délivre un correctif, une désinstallation de la mise à jour en question est nécessaire.

La dernière mise à jour cumulative de Windows 10, connue sous le nom KB4541335, cause bien des ennuis à certains de ses utilisateurs. Sur le forum de Microsoft, ceux-ci rapportent avoir rencontré des écrans bleus de la mort (BSOD), un PC qui ne veut plus démarrer ou de sérieux ralentissements à l’utilisation. Un internaute explique ainsi les déboires rencontrés suite à la mise à jour : « J’ai lu que cette mise à jour était censée être facultative, mais la mienne s’est quand même installée. Mon PC portable est devenu très instable et mettait du temps à ouvrir les programmes. La navigation est aussi devenue très lente. Finalement, je l’ai désinstallée.«

L’écran bleu de Windows 10 provoqué par une vidéo YouTube

Cet exemple n’est pas un cas isolé. De nombreux exemples de ce type sont actuellement consultables sur le forum de Microsoft et sur Reddit. La mise à jour entraînerait également un crash et un redémarrage du PC au bout de quelques minutes, comme l’explique cet autre utilisateur. Enfin, chez l’un d’entre eux, l’écran bleu semble survenir en pleine lecture d’une vidéo YouTube sous Chrome.

De notre côté, nous avons effectué la mise à jour en question sur l’un de postes de travail et n’avons rencontré aucun problème. En revanche, confinement oblige, nous n’avons pas pu effectuer l’update sur l’ensemble des machines de la rédaction, comme nous le faisons habituellement.

Ce n’est pas la première fois que Windows 10 fait les frais de gros bugs suite à une mise à jour. En février dernier, c’était la mise à jour KB4532695 qui entraînait un BSOD chez certains utilisateurs. En mars, le correctif KB4535996 provoquait lui aussi des écrans bleus, ainsi qu’un blocage de la machine dans quelques (rares) cas. Microsoft a toujours apporté une solution en diffusant un correctif dans les jours ou les semaines qui ont suivi, selon la gravité du bug.

Comment désinstaller la dernière mise à jour facultative de Windows 10

Microsoft a été informé du problème. En revanche, comme il s’agit d’une mise à jour facultative, on ignore si un correctif sera diffusé de manière autonome, ou s’il sera intégré au prochain Patch Tuesday (dont la diffusion est prévue pour mardi prochain).

En attendant, si vous êtes confronté à l’un des bugs occasionnés par le correctif KB4541335, n’hésitez pas à le désinstaller. Pour cela, pressez simultanément les touches [Windows] + [I] et rendez-vous sur Mise à jour et sécurité. Dans la section Windows Update, cliquez sur Afficher l’historique des mises à jour, et sur Désinstaller des mises à jour. Là, vous devriez trouver le correctif KB4541335 que vous devez donc désinstaller, afin de retrouver le bon usage de votre PC.