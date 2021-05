Windows 10 : Microsoft corrige 24 failles de sécurité avec le patch Tuesday

Microsoft vient de déployer le patch Tuesday de mai 2021 sur tous les PC sous Windows 10 20H1 et 20H2. Cette mise à jour corrige un total de 24 failles, dont trois brèches critiques. Le géant de l'informatique corrige aussi des défaillances apparues sur Windows 10 v1903 et v1909, Windows 7 et Windows 8.1. On vous explique comment installer le patch.

Fidèle à ses habitudes, Microsoft a lancé le déploiement du patch Tuesday de mai 2021 ce mardi 11 mai 2021. Cette maintenance mensuelle permet à l'entreprise de corriger les problèmes apparus sur Windows 10 au cours des dernières semaines.

Ce patch Tuesday signe la dernière mise à jour de maintenance pour Windows 10 v1909. Le patch corrige 16 vulnérabilités, dont deux brèches critiques. Les ordinateurs sous v1909 ne recevront plus de correctifs. On vous conseille donc de mettre à jour votre PC rapidement pour profiter des maintenances suivantes, et mettre votre machine à l'abris des pirates et des malwares.

Comment installer le patch Tuesday de mai 2021 sur Windows 10 ?

Microsoft déploie aussi un correctif pour les utilisateurs membres du support payant de Windows 7. La firme propose en effet aux petites et moyennes entreprises qui n'ont pas encore migré des mises à jour régulières échange d'un abonnement mensuel. Cette offre est valable jusqu'en 2022. Ce patch Tuesday corrige donc 11 vulnérabilités repérées dans Windows 7. Les utilisateurs lambda de Windows 7 ne reçoivent évidemment pas le patch.

Surtout, Microsoft corrige 24 failles repérées dans Windows 20H1 et 20H2. Trois des brèches identifiées sont critiques. La firme de Redmond évoque notamment une vulnérabilité qui pourrait permettre à un attaquant d'exécuter du code à distance au sein d'Hyper-V, un système de virtualisation aussi connu sous le nom de Windows Server Virtualisation.

Comme toujours, on vous invite à installer ce patch Tuesday dès que possible sur votre ordinateur Windows 10. Pour ça, il suffit de vous rendre dans les Paramètres de Windows et de cliquer sur Mise à jour et sécurité. Appuyez alors sur l'icône permettant de rechercher d'éventuelles mises à jour. Avez-vous installer le patch ? Avez-vous rencontré d'éventuels problèmes ? On attend votre avis dans les commentaires.