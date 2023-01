Windows 10 : Microsoft abandonne un peu plus son OS en stoppant certaines mises à jour

Microsoft montre des signes de plus en plus évidents de son abandon de Windows 10 au profit de son successeur. Après la fin de la commercialisation de l’ancien OS annoncée hier, la firme de Redmond indique aujourd’hui que ce dernier ne recevra plus les mises à jour optionnelles pour ses versions 20H2 et 21H2 à compter du mois de mars prochain.



Si vous êtes encore sur Windows 10, il va falloir commencer à sérieusement songer passer à Windows 11. En effet, si Microsoft s’est jusque là montrée clémente envers les (nombreux) utilisateurs qui ne disposent pas du matériel nécessaire pour installer la dernière version du système d’exploitation, sa patience a visiblement des limites, apparemment atteintes en ce début d’année 2023.

Hier, la firme de Redmond a ainsi annoncé l’arrêt de la vente de Windows 10 pour le 31 janvier prochain. Et ne compte pas s’arrêter là. En même temps que la présentation de la dernière mise à jour pour Windows 10 et 11, Microsoft a publié un message sur son site qui en dit long sur ses intentions. En effet, dans deux mois seulement, Windows 10 ne recevra plus certaines mises à jour, qui seront alors réservées à son successeur.

Windows 10 commence doucement à faire ses adieux

« Après mars 2023, il n’y aura plus de mises à jour facultatives, autres que celles de sécurité, pour les éditions prises en charge de Windows 10, version 20H2 et Windows 10, version 21H2. Seules les mises à jour de sécurité mensuelles cumulatives (connues sous le nom de version “B” ou Update Tuesday) continueront pour ces versions. Windows 10, version 22H2 continuera à recevoir les versions de sécurité et les versions optionnelles. »

Rappelons que Microsoft cessera définitivement le support de Windows 10 20H2 le 9 mai 2023. La version 21H2 suivra un peu plus tard, le 13 juin suivant pour les versions Famille et Pro. Les versions Entreprise seront quant à elles supportées jusqu’au 11 juin 2024. Pour Microsoft, 2023 sera donc l’année du grand ménage. Les adieux ont déjà démarré, avec la fin officielle de Windows 7 il y a quelques jours.

