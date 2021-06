Windows 10 Patch Tuesday : découvrez les notes de version de la mise à jour de juin 2021

Comme tous les mois, le premier mardi, Windows 10 a droit à ce que Microsoft appelle le “Patch Tuesday” : toutes les build de Windows encore prises en charge ainsi que les bêta Insiders bénéficient alors des derniers correctifs pour faire disparaître les failles de sécurité connues. Voici les notes de version de la mise à jour corrective du mois de juin 2021.

On est le premier mardi du mois, et comme tous les mois, c'est le moment choisi par Microsoft pour lancer une mise à jour cumulative contenant les derniers patchs de sécurité pour toutes les build de Windows 10 encore prises en charge, ainsi que pour les builds bêta Insiders.

Concrètement il y a un bundle de patchs pour Windows 10 2004, 20H2 et 21H1 ainsi qu'un autre pour des versions plus anciennes dans le canal Long Term Servicing Channel, un service payant et qui permet d'obtenir des mises à jour sur les machines obsolètes pendant encore quelques années.

Windows 10 : Microsoft pousse la mise à jour cumulative KB5003637 sur les PC compatibles

En plus des correctifs de sécurité la mise à jour active la nouvelle fonctionnalité qui intègre des actualités à la barre des tâches. Le nouveau bouton est désormais activé par défaut mais vous pourrez toujours le désactiver après l'installation.

Ainsi, toutes les versions grand public prises en charge bénéficient à partir d'aujourd'hui de la mise à jour cumulative KB5003637. Les build plus anciennes sont susceptibles de recevoir une mise à jour semblable, mais uniquement, on vous le disait, dans le cadre du programme payant Long Term Servicing Channel réservé aux entreprises et aux établissement éducatifs.

Pour les utilisateurs de Windows 10 sous la build 1809 (17763.1999), cela prendra la forme de la mise à jour cumulative KB5003646, pour ceux sous la build 1607 (14393), il s'agira de la mise à jour cumulative KB5003638. Enfin Microsoft propose aux utilisateurs de la build 1507 participants la mise à jour cumulative KB5003687. Vous pouvez consulter le détail des notes de ces versions sur le site de Microsoft.

Windows 10 KB5003637 : voici les notes de version et problèmes connus

Du coup, quels correctifs la mise à jour KB5003637 contient-elle ? Voici la liste complète des correctifs telle qu'on peut la lire dans les notes de version :

Mise à jour de sécurité de Microsoft Scripting Engine, Windows App Platform & Frameworks, Windows Input & Composition, Windows Management, Windows Cloud Infrastructure, Authentification Windows, Windows Fundamentals, Virtualisation Windows, Kernel Windows, Plateforme Windows HTML et Stockage Windows et Systèmes de Fichiers

Versions 19041.1022, 19042.1022 et 19043.1022 : cette mise à jour applique des améliorations qualitatives du stack de maintenance, qui est le composant qui installe les mises à jour Windows. Le stack de maintenance dédié aux mises à jour (Servicing Stack Updates ou SSU) vous assure d'un stack de maintenance robuste et fiable pour que vos appareils puissent installer des mises à jour de Microsoft

Microsoft ajoute avoir appliqué les correctifs suivants :

Mises à jour pour améliorer la sécurité lors de l'utilisation de périphériques d'entrée comme la souris, le clavier ou un stylet

Mises à jour pour améliorer la sécurité des documents composites OLE

Mises à jour pour la vérification des noms d'utilisateur et mots de passe

Mises à jour pour améliorer la sécurité lors que Windows réalise des opérations de base

Mises à jour pour le stockage et la gestion des fichiers.

Microsoft relève par ailleurs la liste des problèmes suivants sur certaines machines :

Les certificats système et utilisateurs sont susceptibles d'êtres perdus à l'issue de la mise à jour

Des problèmes sont rapportés avec les claviers japonais

Des utilisateurs rapportent une baisse des performances dans les jeux vidéo sur certaines machines

Problème de bruit aigu lors de la lecture de contenus 5.1 Dolby Digital Audio

Les utilisateurs qui ont installé Windows 10 à partir d'une image ISO personnalisée sont susceptibles de se retrouver sans navigateur internet. La mise à jour supprime en effet le vieux navigateur Edge, mais dans certains cas, il est possible que le nouveau navigateur Edge avec Chromium ne soit pas installé à la place, rendant la navigation internet impossible

Pour éviter autant que possible la survenue de ces problèmes, Microsoft explique avoir entraîné une intelligence artificielle qui délivre la mise à jour seulement si votre machine n'est pas susceptible de causer des problèmes. Nous vous conseillons donc de laisser Windows Update vous recommander cette mise à jour lorsqu'elle sera disponible pour votre machine.