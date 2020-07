Windows 10 : le menu Démarrer change encore de look, Microsoft arrondit cette fois les angles

Microsoft poursuit sur sa lancée concernant le relooking du menu Démarrer et vient tout juste de dévoiler sur son site une nouvelle version de celui-ci. Exit les cadres anguleux, bienvenu aux cadres arrondis.

Le Fluent Design de Windows 10 fait encore parler de lui. Disponible depuis le lancement du système d’exploitation en 2015, son intégration se poursuit au fil des nouvelles versions de l’OS. Et à l’heure actuelle, c’est le menu Démarrer qui en profite.

Si Microsoft a dévoilé il y a quelques semaines une nouvelle version de son menu Démarrer pour Windows 10, l’éditeur de Redmond n’en a pas encore fini avec lui. Sur son site Microsoft Tips, le menu Démarrer s’affiche encore dans une version qui bénéficie d’une petite nouveauté : l’intégration d’angles arrondis.

Microsoft relooke un peu plus le menu Démarrer de Windows 10

Microsoft présentait très récemment un relooking partiel du menu Démarrer. Cette nouvelle version, qui voit notamment des vignettes de raccourci dépourvues d’un aplat coloré, est d’ores et déjà disponible à l’intention des testeurs du programme Windows Insider. Mais Microsoft continue à vouloir améliorer son menu et dévoile cette fois une petite nouveauté concernant le champ de recherche, les éléments mis en surbrillance et les fenêtres contextuelles.

Comme on peut le voir sur le site officiel Microsoft Tips, chaque élément profite désormais d’un pourtour arrondi, et non anguleux comme c’est le cas sur l’actuelle version de Windows 10. Les angles arrondis se généralisent et touchent désormais l’ensemble des éléments du menu Démarrer : le fond des vignettes (c’est déjà le cas depuis un petit moment), la zone de recherche (ça, c’est nouveau), le menu contextuel (ça aussi, c’est nouveau)…

Est-ce à dire que c’est l’ensemble du système d’exploitation qui va profiter de ce relooking et que d’autres éléments comme les applications ou la fenêtre de l’Explorateur vont en bénéficier ? Pour l’instant, les efforts de Microsoft se portent sur le menu Démarrer. L‘Explorateur est certes amené à changer, mais sous Windows 10X pour le moment. Et de menus arrondis il n’est pas encore question, même si tous les espoirs sont permis.

Ce nouveau menu Démarrer aux angles arrondis n’est pas encore accessible aux testeurs du programme Windows Insider. Rappelons néanmoins que Microsoft diffuse une nouvelle bêta de son système d’exploitation chaque semaine environ. Au vu de l’état d’avancement de cette nouvelle version du menu Démarrer, il se pourrait que nous y ayons droit avant la fin du mois, qui sait ?

