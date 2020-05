Windows 10 : la mise à jour KB4556799 provoque des bugs à foison, voici comment les résoudre

Déployée la semaine dernière, la mise à jour KB4556799 de Windows 10 provoque de sérieux bugs chez certains utilisateurs. Écran bleu de la mort, fonction de recherche inopérante, problèmes audio… N’y aurait-il pas comme un air de déjà-vu ?

« Et c’est reparti pour un tour », diront les mauvaises langues. Il est vrai que depuis quelques mois, voire quelques années, Microsoft joue de malchance avec ses mises à jour de Windows 10. Et encore une fois, la dernière update du système d’exploitation fait les frais de quelques (gros problème). Le forum de support de Microsoft en est un bon exemple : depuis que le géant de Redmond a publié l’update KB4556799 de Windows 10 la semaine passée, les rapports de bugs s’accumulent. Certains ont droit à un écran bleu de la mort, quand d’autres rencontrent des problèmes audio ou voient leur système revenir à une autre version.

Certains bugs dont souffre la dernière mise à jour de Windows ne sont finalement pas très gênants. Un utilisateur du forum de Microsoft explique par exemple qu’il a vu la police de caractère par défaut remplacée par une autre, juste après avoir effectué l’update de son système d’exploitation. Un autre relate un problème cependant bien plus désagréable : un écran blanc stroboscopique. Guère pratique de travailler dans de telles conditions.

D’autres utilisateurs rapportent des problèmes de recherche dans Outlook ou de préférences audio modifiées. Un cas fait quant à lui mention d’écrans bleus de la mort, un bug que les plus anciens utilisateurs de Windows ont bien connu, mais qui avait finalement plus ou moins disparu sous Windows 8.1 et au début de Windows 10. Le problème semble revenir en force depuis quelques mois, comme cela a été le cas par exemple en mars dernier.

La palme revient finalement à cette configuration d’un utilisateur (lien ci-dessous) qui a vu sa configuration rétablie sous Windows 10 S – une édition du système d’exploitation limitée aux applications du Microsoft Store – et qui ne peut plus en sortir.

Comment résoudre les bugs de Windows 10 KB4556799

À l’heure actuelle, Microsoft n’a pas encore livré de correctif destiné à résoudre les problèmes du pack KB4556799. Si vous faites les frais de l’un des bugs mentionnés ci-dessus, l’unique solution consiste à désinstaller le pack en question, le temps que Microsoft déploie une mise à jour. Pour cela, procédez comme suit :

Pressez les touches [Windows] + [I] ou dirigez-vous sur le bouton Démarrer, puis cliquez sur l’icône des paramètres

+ ou dirigez-vous sur le bouton Démarrer, puis cliquez sur l’icône des paramètres Rendez-vous ensuite sur Mise à jour et sécurité

Dans la section Windows Update , cliquez sur Afficher l’historique des mises à jour

, cliquez sur Dirigez-vous sur Désinstaller des mises à jour , puis sélectionnez le correctif KB4556799

, puis sélectionnez le correctif KB4556799 Un redémarrage du PC sera nécessaire. Une fois celui-ci effectué, le système d’exploitation devrait revenir à la normale.

