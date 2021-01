Windows 10 : le Patch Tuesday corrige 83 failles de sécurité, dont 10 critiques

Microsoft a déployé le tout premier Patch Tuesday de 2021, qui corrige pas moins de 83 failles de sécurité. Parmi elles, 10 sont critiques. On trouve également la résolution d'un zero-day. On vous conseille d'installer rapidement la mise à jour afin de protéger efficacement votre ordinateur.

Le premier Patch Tuesday de l'année est sorti, et on peut dire que Microsoft n'a pas chômé. Après avoir corrigé le bug des mots de passe qui disparaissent le mois dernier, la firme s'est attaquée à un nombre conséquent de failles de sécurité. Au total, ce sont 83 vulnérabilités qui ont été résolues dans cette nouvelle mise à jour. La compagnie précise que 10 d'entre elles sont classées comme critiques et 73 comme importantes.

On retrouve également un zero-day dans la liste des failles corrigées. Pour rappel, un zero-day est un type de vulnérabilité n'ayant pas été découvert par le constructeur ou par la communauté. De facto, il n'a pas encore été documenté et il n'existe donc pas de protection développée. Il s'agit d'une faille très importante s'il s'avère qu'un hacker tombe dessus avant le constructeur, ce qui donnerait alors lieu à ce que l'on un appelle un “exploit zero-day”.

Le Patch Tuesday corrige également une faille zero-day

Cette vulnérabilité se trouve au sein de Microsoft Defender, l'antivirus intégré à Windows 10, plus particulièrement dans l'outil de défense contre les malwares. Autant dire qu'il est donc très important d'effectuer la mise à jour rapidement afin de ne pas être à la merci d'un piratage. Pour vérifier que vous disposez bien de la dernière version de Microsoft Defender, il suffit de vous rendre les paramètres de l'application, dans la rubrique “À propos de”.

À ce jour, 30% des utilisateurs n’ont pas mis à jour leur PC depuis plus d’un an. Si des soucis de compatibilité ou encore de bugs importants peuvent expliquer ce refus d'installer la dernière version de Windows 10, cette pratique expose à de nombreux risques de sécurité qui peuvent tout autant endommager l'ordinateur de l'intéressé. On ne peut que vous recommander de télécharger ce dernier Patch Tuesday pour vous éviter tout problème de sécurité.