Windows 10 : la mise à jour de fin 2020 sera mineure, ne vous attendez pas à de grosses nouveautés

Alors que Windows 10 20H1 n’est toujours pas sorti officiellement, Microsoft travaille déjà sur son successeur. Si Windows 10 20H2 est prévu pour l’automne, cette version devrait connaître un nombre plus limité d’innovations, afin probablement de privilégier les corrections de bugs.

Bien qu’une mise à jour importante de Windows 10 est attendue pour le 28 mai prochain, une seconde sera quant à elle déployée à la fin de l’année, probablement entre octobre et novembre. Quelle en sera la teneur ? Microsoft sème quelques indices via les préversions destinées aux utilisateurs du programme Windows Insider. Mais le butin est pour l’instant assez maigre et aucune grosse nouveauté ne devrait être ajoutée à cette version.

Windows 10 H2 ne devrait offrir qu’une poignée de nouveautés

Comme l’explique Mary Jo Foley du site ZDNet, la mise à jour de Windows 10 prévue pour la fin d’année ne devrait pas offrir d’innovation majeure. Répondant actuellement au nom de code « 20H2 », ou « Manganese », la prochaine édition de Windows 10 sera à considérer comme une mise à jour « mineure », tout comme l’a été la version 1909 du système d’exploitation sortie en fin d’année dernière. Rappelons au passage que, malgré le caractère mineur de cette édition, le déploiement de celle-ci a été repoussé de quelques semaines… Ce qui ne l’a pas empêché de rencontrer quelques problèmes au lancement, concernant entre autres l’Explorateur de fichiers.

Quelques nouveautés devraient néanmoins faire leur apparition dans cette édition. L’Explorateur de fichiers (encore lui !) devrait subir une petite cure de jouvence, tandis que l’ancestral Panneau de configuration devrait peu à peu s’éclipser au profit du module Paramètres. Ce qui ne signifie pas qu’il va totalement disparaître, mais simplement que Microsoft va intégrer chacune de ses fonctionnalités au sein des Paramètres (une modification que l’entreprise opère par petites touches depuis au moins deux ans).

Ne vous attendez pas à des nouveautés à jour importantes avec Windows 10 20H2, par conséquent. A l’heure actuelle, on est toujours dans l’attente de l’édition 20H1 de Windows 10. Celle-ci devrait être diffusée à la fin du mois. Il est néanmoins possible d’en profiter en avant-première via le programme Windows Insider, puisque Microsoft a déjà diffusé une version stable de l’OS via le canal Release Preview.