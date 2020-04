Windows 10 (2004) : la mise à jour de mai 2020 est prête, voici comment déjà la tester

La version 2004 de Windows 10 (20H1) est arrivée. Si son déploiement définitif sur PC n’est pas prévu avant plusieurs semaines, il est d’ores et déjà possible de l’installer en avant-première, et c’est Microsoft lui-même qui l’explique. Voici comment procéder.

En préparation depuis presque un an, la nouvelle version de Windows 10 est sur le point de débarquer. Elle qui devait initialement arriver en avril, a finalement connu un léger retard et devrait donc sortir dans moins d’un mois, sauf contretemps de dernière minute. Cette mise à jour porte finalement le nom de May 2020 Update, mais aussi celui de version 2004 et compte tout un tas de nouveautés et de correctifs.

Windows 10 2004, quelles sont les nouveautés ?

Cette nouvelle édition de Windows 10 offre un lot d’innovations plus conséquent que celui délivré il y a quelques mois avec la mise à jour de novembre 2019. Le moteur de recherche de l’Explorateur a été revu et corrigé, Cortana est désormais dissociable de la barre des tâches, tandis que Windows Subsystem pour Linux 2 fait son apparition. Cette intégration s’accompagnera désormais d’une mise à jour via Windows Update.

D’autres nouveautés comme les améliorations apportées au Gestionnaire des tâches (affichage de la température du GPU, différenciation SSD/disque dur) sont également de la partie. Enfin, l’une des nouveautés majeures réside dans l’amélioration sans cesse grandissante du module Paramètres. Celui-ci se substitue aujourd’hui presque intégralement au Panneau de configuration, Microsoft venant d’y ajouter des fonctions avancées de réglage du Wi-Fi ou de la gestion de la souris.

Comme l’annonce l’éditeur de Redmond sur son blog, cette importante mise à jour peut déjà être installée sur n’importe quel PC déjà équipé de Windows 10. Pour cela, il suffit de faire appel au programme Windows Insider. Notez que cette édition est diffusée via le canal Release Preview : il s’agit donc d’une version plus stable que les éditions bêta proposées sur les canaux lent ou rapide du programme Windows Insider.

A lire aussi : Microsoft relooke le Bureau de Windows 10 de manière étonnante avec la News Bar

Comment télécharger la May 2020 Update de Windows 10

La nouvelle version de Windows 10 est donc accessible aux utilisateurs du programme Windows Insider. Pour accéder à cette édition, il faut accepter de devenir bêta testeur. Procédez de la façon suivante :

Cliquez sur le bouton Démarrer de la barre des tâches et rendez-vous sur la fonction Paramètres . Vous avez également la possibilité d’y accéder en pressant simultanément les touches [Windows] + [I] .

de la barre des tâches et rendez-vous sur la fonction . Vous avez également la possibilité d’y accéder en pressant simultanément les touches + . Dirigez-vous sur la fonction Mise à jour et sécurité .

. Dans la colonne de gauche, cliquez sur l’option Programme Windows Insider .

. Pressez le bouton Commencer .

. Il vous sera ensuite de demander de lier votre compte Windows/Microsoft au programme Windows Insider .

. Au prochain redémarrage du PC, retournez sur le module Mise à jour et sécurité et, depuis le module Windows Update, lancez une recherche de mise à jour. Vous devriez y trouver la May 2020 Update (20H1), aussi connue sous le numéro de version de 19041.207.

Une fois la mise à jour installée, vous pouvez à tout moment vous désengager du programme Windows Insider si vous en souhaitez plus recevoir de Release Preview et revenir dans le cycle traditionnel des mises à jour de Windows 10.