Windows 10 (2004) : la mise à jour de mai 2020 retardée à cause d’une faille de sécurité

La version 2004 de Windows 10 doit être déployée définitivement pendant le mois de mai 2020. Seulement, le lancement de la mise à jour de mai pourrait être repoussé à la fin mai-début juin, suite à la découverte d’une faille zero-day.

Alors que la version 2004 de Windows 10 est disponible en avant-première depuis la mi-avril, la mouture finale appelée May 2020 Update est attendue elle pour le mois de mai, comme son nom l’indique. D’après nos confrères du site ZDNet, la MAJ devrait être déployée dès le 12 mai via un patch Tuesday pour les développeurs uniquement. Le lancement de la version finale serait lui serait repoussé au 28 mai. Un report possiblement lié à la découverte d’une faille zero-day à corriger au plus vite.

À lire également : Windows 10 – la mise à jour de mai 2020 corrige un vieux bug et booste les performances de la recherche

Windows 10 2004 : une livraison possible le 28 mai

L’information provient de Mary Jo Foley, journaliste pour ZDNet toujours très bien informée sur ce qui se passe en coulisses chez Microsoft. Cependant, la journaliste ne donne pas de détails sur cette faille de sécurité. Encore cette semaine, Microsoft a dû revoir ses plans suite à un problème avec les notifications de l’API NPLogonNotify (gestion des accréditations et logins). Une nouvelle version de la mise à jour de mai 2020 était désormais nécessaire :

« Aujourd’hui, nous publions la Build 19041.208 pour les Windows Insider dans le canal Release Preview. Alors que nous pensions à l’origine que la version 19041.207 serait la version finale, nous avons pris la décision d’apporter une correction supplémentaire que nous estimions importante avant de rendre la mise à jour May 2020 Update disponible pour tous », explique l’entreprise sur le blog Windows.

Elle poursuit : « Nous pensons que la Build 19041.208 est la nouvelle version finale et nous prévoyons toujours de continuer à améliorer l’expérience globale de la mise à jour May 2020 Update sur les PC des clients dans le cadre de notre cadence de service normale », conclut le constructeur. Pour rappel, cette mise à jour de mai 2020 apporte son lot de nouveautés, à commencer par une refonte d’un moteur de recherche de l’explorateur, la possibilité de dissocier Cortana de la barre des tâches, un nouveau gestionnaire des tâches, et des améliorations notables du module Paramètres.

À lire également : Windows 10 – lecture de la musique du téléphone, infos sur le coronavirus, les nouveautés de la mise à jour 19619

Source : ZDNet