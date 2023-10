Windows 10 : la dernière mise à jour ne s’installe pas ? Vous n’êtes pas le seul

La dernière mise à jour de Windows 10, KB5031356, semble donner du fil à retordre à pas mal d'utilisateurs en refusant de s'installer. Microsoft a reconnu le problème et travaille à sa correction.



Tous le monde n'utilise pas Windows 11. La version antérieure Windows 10 est d'ailleurs largement plus populaire que sa successeure à l'heure actuelle. Et même si Microsoft a annoncé la fin des mises à jour majeures sur son système sorti en 2015, il en reçoit encore pour corriger ça et là des bugs et autres failles de sécurité. Malheureusement, mise à jour mineure ne rime pas forcément avec absence de problème. L'une des dernière en date, la KB5031356 du 10 octobre, semble particulièrement récalcitrante.

Plusieurs personnes se sont exprimés sur les réseaux sociaux comme Reddit pour dire qu'elles ne parviennent pas à l'installer. Le pourcentage indiquant la progression de l'installation augmente pourtant, avant qu'un message d'erreur 0x8007000d s'affiche finalement. Certains ont essayé de télécharger la mise à jour et de l'installer manuellement, sans passer par l'onglet dédié dans les paramètres Windows, mais le résultat est le même.

La mise à jour KB5031356 de Windows ne s'installe pas chez de nombreux utilisateurs

Les ordinateurs des personnes concernées tournent sous Windows 10 21H2 ou Windows 22H2. Microsoft a déjà indiqué avoir reçu des rapports faisant état du problème et précise qu'une enquête est cours pour proposer un correctif dans les plus brefs délais. Hormis le code erreur 0x8007000d signifiant ERROR_INVALID_DATA, il n'y a pour le moment aucune explication au phénomène. La mise à jour incriminée s'est par ailleurs déroulée sans aucun souci chez d'autres utilisateurs.

Si vous êtes vous-même confronté à ce bug, Microsoft vous invite en attendant à consulter cette page pour résoudre les problèmes de mise à jour de Windows. Plusieurs manipulations sont proposées, notamment comment lancer l'utilitaire de résolution des soucis liés à Windows Update. Voici le chemin à suivre après avoir cliqué sur le bouton Démarrer :

Paramètres

Mise à jour et Sécurité

Dépanner

Utilitaires de résolution de problèmes supplémentaires

Sous Être opérationnel , choisissez Windows Update

, choisissez Exécuter l’utilitaire de résolution des problèmes

Il est conseillé de redémarrer le PC une fois le processus terminé.