Windows 10 : Google demande de l’aide à Microsoft pour résoudre un problème dans Chrome

Grâce à Microsoft, Google a trouvé le moyen d’améliorer Chrome. Mais il faut désormais que Microsoft accepte d’ajouter deux petits morceaux de code dans Windows 10… Et ça, on ignore si Microsoft est prêt à le faire.

Si Chrome reste le leader incontesté des navigateurs, avec près de 70% de parts de marché à travers le monde (source : Net Marketshare), le logiciel de Google connaît néanmoins quelques déconvenues, notamment sur les configurations les plus modestes sous Windows 10. Le navigateur s’est alourdi au fil des ans et consomme par conséquent davantage de RAM. De quoi ralentir sérieusement les machines les plus modestes.

Coup de théâtre, en juin dernier : Google recevait une aide pour le moins inattendue lui permettant d’améliorer sensiblement son navigateur, celle de Microsoft. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu, et Google demande désormais à l’entreprise d’intégrer un tout petit bout de code, qui permettrait à Chrome de réellement améliorer sa gestion de la RAM.

Google et Microsoft main dans la main pour améliorer Chrome

Grâce à sa technologie « Segment Heap », Microsoft est récemment parvenu à réduire considérablement la consommation de RAM de son navigateur Edge sous Windows. En théorie, cette technique devrait également profiter à d’autres applications, et notamment au navigateur Chrome. Si les premiers tests menés par Google se sont avérés concluants, le géant de Mountain View est actuellement confronté à un autre problème et demande à Microsoft de lui donner un petit coup de pouce.

Pour mémoire, depuis le début de l’année, Microsoft Edge repose sur Chromium, le navigateur développé en Open Source et dont profitent également d’autres concurrents comme Chrome ou Brave. Mais avec Edge, Microsoft ne se contente pas d’adapter Chromium aux systèmes d’exploitation auxquels il se destine. L’entreprise de Redmond tente aussi d’améliorer le navigateur, afin que même ses concurrents puissent en profiter. Ainsi, en juin dernier, on apprenait que Edge consommait jusqu’à 27% de RAM en moins, et que Chrome devrait également bénéficier de cette avancée.

Un petit morceau de code permettrait de résoudre tous les problèmes de Google sous Windows 10

Mais à l’heure actuelle, la solution apportée par Microsoft à l’égard de Chrome n’a toujours pas été mise en place. Le navigateur de Google est toujours aussi gourmand en RAM, même dans sa version 85, pourtant très récente. Car tout ne se passe comme prévu : si Segment Heat permet effectivement de réduire l’usage de la RAM faite par le navigateur, la technologie réduit également les performances de la machine et entraîne une utilisation élevée du processeur. Selon Google, la principale cause de ce problème viendrait de la gestion du moteur de rendu.

Pour Google, il suffirait que Microsoft ajoute une toute petite fonctionnalité à l’une des bibliothèques de Windows 10, en l’occurrence ntdll.dll, pour que le problème soit résolu. Deux simples indicateurs (HEAP_ENABLE_SEGMENT_HEAP et HEAP_DISABLE_SEGMENT_HEAP), et le tour est joué. D’autant qu’ils ne profiteraient pas qu’à Chrome. Un développeur de Chrome explique que « ces indicateurs seraient très utiles pour tous les navigateurs basés sur Chromium. »

Google a donc trouvé une solution pour réduire la consommation de CPU de Chrome lorsque la technologie Segment Heap est utilisée et demande à Microsoft d’intégrer sa solution à Windows 10. La balle est désormais dans le camp de Redmond. En attendant, Edge, le navigateur de Microsoft, continue à gagner en popularité et vient de dépasser les 8,50% d’utilisateurs à travers le monde. Pour rappel, Edge en comptabilisait 7,59% en mars dernier et passait devant Firefox.

