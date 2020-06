Windows 10 2004 : Edge et Chrome peuvent maintenant utiliser jusqu’à 27% de RAM en moins

Via la mise à jour de mai 2020 pour Windows 10, les navigateurs Microsoft Edge et Google Chrome vont pouvoir gérer l’utilisation de la mémoire vive avec plus d’efficacité. Microsoft annonce une réduction de l’utilisation de la RAM de l’ordre de 27%. Une bonne nouvelle pour les utilisateurs, qui vont pouvoir bénéficier d’une expérience plus fluide.

Il est vrai que cette mise à jour de mai 2020 pour Windows 10 a apporté son lot de mauvaises surprises. Certains utilisateurs n’arrivent pas à accéder aux données de leur disque dur ou de leurs partitions, tandis que d’autres se battent encore pour connecter leurs imprimantes. Malgré ces contretemps que Microsoft s’occupe à gommer actuellement, la mise à jour 20H1 a intégré bon nombre de fonctionnalités inédites : améliorations d’interface, prise en charge du Ray-Tracing, la possibilité de renommer chaque bureau virtuel, ou encore un gestionnaire des tâches revu et corrigé.

Visiblement, Microsoft en avait encore sous le coude puisqu’en ce jeudi 18 juin, le constructeur annonce que plusieurs navigateurs Internet vont pouvoir profiter d’une meilleure gestion de la RAM. Dans les faits, la firme de Redmond ne fait que réutiliser Segment Heap, une fonction qui a permis à Edge de réduire l’utilisation de la RAM de l’ordre de 27%.

Segment Heap pour les applications Win32

Autrefois réservée aux applications du Windows Store, Microsoft a décidé d’élargir la disponibilité de Segment Heap aux applications Win32. De fait, les développeurs tiers comme Google vont pouvoir gérer l’utilisation de la RAM dans leur programme respectif. Un ingénieur de Google a d’ailleurs indiqué que Segment Heap sera intégré sous peu à Google Chrome.

La firme de Mountain View doit corriger quelques erreurs de processus avant de procéder à l’opération. Avant de s'emballer, Microsoft a tenu à rappeler sur son blog que « les performances sur les appareils individuels varient selon la configuration et l’utilisation ». Dans tous les cas, Segment Heap devrait garantir une expérience plus fluide pour les utilisateurs de Edge et Google Chrome.

Source : Blog Windows