Windows 10 fête ses 5 ans avec plus d’un milliard d’utilisateurs !

Joyeux anniversaire, Windows 10 ! Ça y est, celui qui recense désormais plus d’un milliard d’utilisateurs (ou plutôt de postes installés, devrions-nous préciser) vient tout juste de souffler sa 5e bougie. Et même si tout ce n’est pas passé comme Microsoft l’avait espéré, le système d’exploitation est désormais l’OS le plus utilisé au monde.

Le 29 juillet 2015, Microsoft lançait officiellement Windows 10, la toute nouvelle version de son système d’exploitation pour PC. Inspiré à la fois de Windows 7 et de Windows 8, le système d’exploitation a connu depuis lors de grosses mises à jour. Et Microsoft ne compte pas s’arrêter là, puisque d’autres updates sont prévues dans les mois à venir, lesquelles verront un lifting du menu Démarrer ou la disparition du Panneau de configuration.

5 ans plus tard donc, Windows 10 est aujourd’hui devenu le système d’exploitation le plus utilisé au monde. Mais tout ne s’est pas déroulé comme prévu, puisqu’au lancement, Microsoft espérait recenser 1 milliard d’utilisateurs après seulement 2 ou 3 d’existence. Pour cela, l’entreprise de Redmond proposait à l’ensemble des utilisateurs de Windows 7 et Windows 8 la possibilité de migrer gratuitement vers Windows 10. En réalité, le chiffre du nombre d’utilisateurs espéré par Microsoft n’a pas été atteint entre 2017 ou 2018, mais en tout début d’année 2020 seulement. C’est en effet fin janvier que Windows 10 a franchi le cap du milliard de postes installés.

L’arrêt de Windows 7 en début d’année a profité à Windows 10

Avec plus de 54% d’utilisateurs à travers le monde (source : Net Marketshare), Windows 10 s’est donc imposé comme le système d’exploitation le plus utilisé au monde. Si cet objectif a été atteint, c’est en partie grâce à l’abandon de Windows 7 de la part de Microsoft. Car depuis quelques mois, le géant de Redmond a officiellement arrêté le support étendu de Windows 7. Plus de patch de sécurité, plus de correction de bug… À moins de bénéficier des mises à jour réservées aux entreprises, lesquelles sont payantes et destinées à un gros volume de postes, Windows 7 ne bénéficie plus d’aucune update de sécurité depuis le début d’année.

De quoi pousser les utilisateurs à migrer vers un nouvel OS ou vers la dernière mise à jour de Windows 10. D’autant que, malgré les annonces de Microsoft, cette migration de Windows 7 vers Windows 10 est toujours gratuite et ne s’est pas arrêtée en 2016, comme initialement prévue.

Pas de Windows 11 à l’horizon, mais plutôt des mises à jour de Windows 10

Et à celles et ceux qui se demandent quand sortira Windows 11, Microsoft l’a toujours proclamé haut et fort : aucun Windows 11 n’est prévu. Ce qui n'empêche pas Microsoft de livrer mensuellement une grosse mise à jour de sécurité : il s’agit du fameux Patch Tuesday, qui a lieu chaque 2e mardi du mois. Windows 10 bénéficie également de deux mises à jour importantes par an : l’une est majeure et déployée au premier semestre (généralement aux alentours de mai). La seconde est désormais mineure et diffusée au second semestre (généralement entre octobre et novembre).

Bref, Windows 10 devrait encore avoir de belles et longues années devant lui. Rendez-vous dans 5 ans pour voir s’il est toujours debout, même si on ne se fait pas trop de soucis pour lui.