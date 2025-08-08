Mauvaise nouvelle si vous voulez rester sous Windows 10 et que vous ne remplissez pas cette condition

Microsoft impose un prérequis qui ne va pas plaire à tout le monde pour s'inscrire au programme d'extension des mises à jour de sécurité pour Windows 10.

Microsoft a programmé la fin du support de Windows 10 au 14 octobre 2025. Après cette date, les PC qui sont restés sous cette version de l'OS ne pourront plus recevoir de mises à jour de sécurité, ce qui signifie qu'ils seront bien plus sensibles aux menaces. La firme permet aux irréductibles de Windows 10 qui le souhaitent de payer pour prolonger la durée de vie de leur appareil pendant un an. Mais tout le monde ne peut pas en bénéficier.

Sur sa page d'assistance concernant le programme ESU (Extended Security Update), Microsoft explique les conditions qu'il faut remplir pour être éligible. Certaines ne posent pas vraiment de problème, comme la nécessité que le PC soit Windows 10 version 22H2 (édition Famille, Professionnel, Professionnel Éducation ou Station de travail). Si l'ordinateur est sous Windows 10, il peut accéder gratuitement à la mise à joiur vers Windows 22H2.

Rester sous Windows 10, oui, mais pas sans compte Microsoft

Mais un autre prérequis risque de faire grincer des dents. “La licence ESU étant liée à votre compte Microsoft, vous pouvez être invité à vous connecter si vous vous connectez généralement à Windows avec un compte local”, est-il expliqué. Les utilisateurs qui ne disposent pas de compte Microsoft sont donc rejetés du programme.

Il suffit d'en créer un, pensez-vous peut-être. Sachez que de nombreuses personnes refusent encore par principe de créer un compte Microsoft, même dans le cadre d'une utilisation de Windows. Ils vont même jusqu'à couper internet et trouver des combines lors de la configuration de l'OS pour pouvoir lancer l'installation en local, ce qui est devenu bien plus compliqué depuis quelques années. Et on peut justement penser que ce type d'utilisateurs pourrait justement être intéressé par une extension de support pour Windows 10.

L'éditeur précise que le compte en question doit posséder les droits d'administrateur et ne peut pas être un compte enfant. On peut s'inscrire au programme ESU depuis Windows Update. Il coûte 30 euros ou 1 000 points Microsoft Rewards et assure des patchs de sécurité jusqu'au 13 octobre 2026.