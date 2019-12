Windows 10 : l’Explorateur de fichiers ne plante plus, Microsoft a trouvé la solution

Si Microsoft a récemment mis à jour Windows 10 en livrant une version 1909 de son système d’exploitation, l’éditeur de Redmond a aussi laissé passer un bug assez gênant dans l’Explorateur de fichiers et sa fonction de recherche. Bonne nouvelle : l’éditeur a trouvé l’origine de ce bug et devrait rapidement déployer un correctif pour y remédier.

Dans son édition de novembre 2019, Windows 10 propose une poignée seulement de nouvelles fonctionnalités. Microsoft s’est surtout attaché à résoudre une quantité impressionnante de bugs. En revanche, l’un d’entre eux a réussi à échapper à sa vigilance. La fonction de recherche accessible depuis de l’Explorateur de fichiers plante systématiquement chez certains utilisateurs. Le problème a été repéré il y a plus de 3 semaines et il n’est toujours pas résolu. Nous avons nous-mêmes constaté ce bug sur l’un de nos postes équipés de la dernière version de Windows 10.

Microsoft devrait corriger le bug de l’Explorateur d’ici la fin du mois

Le Patch Tuesday, qui a été déployé le 10 décembre dernier, n’y a rien changé. Depuis l’Explorateur de fichiers, Un simple clic droit sur le champ « Rechercher dans » ne provoque aucune réaction de la part du système d’exploitation. La fonction de recherche de l’Explorateur de fichiers plante et il arrive même que ce dernier se fige pendant un bon moment, avant de revenir à la normale.

Microsoft semble avoir trouvé l’origine du problème. Le correctif est d’ores et déjà accessible aux utilisateurs du Windows Insider de Microsoft. La préversion 19536 de Windows 10 ne souffre plus d’aucun bug provenant de la recherche de l’Explorateur de fichiers. Microsoft en a même profité pour ajouter une option au champ de recherche : en cliquant sur le bouton droit de la souris, il est désormais possible de vider l’historique.

Pour les autres utilisateurs, il leur faudra patienter encore un peu pour en profiter. Celle-ci se présentera soit la forme d’une mise à jour facultative d’ici la fin du mois, soit via les correctifs déployés au sein du Patch Tuesday.